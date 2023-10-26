3 знака Зодиака, которые не умеют радоваться за других

Если и поздравят с успехами, то только сквозь зубы.

Когда в нашей жизни случается что-то хорошее, так хочется поделиться новостями с окружающими. Услышать поздравления, заверения в том, что в нас никогда не сомневались. К сожалению, не каждый готов от всей души порадоваться чужим успехам. Астрологи назвали три знака зодиака, которые не могут спокойно слышать приятные известия, если они не имеют ни малейшего отношения к их персоне. Непременно позавидуют и постараются испортить настроение.

Скорпион

Поделились со Скорпионом радостной новостью? Будьте готовы к тому, что вместо сердечных поздравлений получите от представителя водного знака сухое или даже язвительное «Ну-ну». Люди, рожденные под этим созвездием, совершенно не умеют радоваться за других людей. Чужое счастье не вызывает у них других эмоций, кроме зависти.

А все потому, что Скорпион необыкновенно эгоистичен.

Если на вершине пьедестала находится не он, какой уж тут повод для веселья? Уроженцы знака не только не разделят чужую радость, но еще и найдут способ ее испортить каким-нибудь едким замечанием. Словом, добавить весомую ложку дегтя в бочку меда – задачка как раз для них.

Стрелец

В то, что дружелюбный и открытый Стрелец терпеть не может чужие успехи, верится с трудом. Однако астрологи утверждают, что представители огненного знака лишь изображают бурную радость, когда кто-то делится с ними своими достижениями. На самом деле в глубине души Стрелец желает счастливчику провалиться сквозь землю.

В глаза уроженец огненной стихии будет бурно выражать свой восторг, но как только вы отвернетесь, начнет распускать злые сплетни.

А уж рассказывать о ваших успехах другим людям будет только с саркастичными комментариями, всячески намекая на то, что без посторонней помощи вы ничего не добились бы.

Водолей

Воздушный знак необыкновенно завистлив. Искренне порадоваться чужим успехам Водолей не в силах, потому что сам хотел бы быть на месте победителя. «У меня получилось бы лучше!» – думает он, наблюдая за чьим-то триумфом. Однако свои истинные чувства представители знака прячут за улыбками и поздравлениями.

Не удивляйтесь, если вскоре после вашего успеха Водолей попытается вас превзойти.

Таким образом он хочет привлечь внимание к своей персоне и затмить предыдущего триумфатора. Частенько у него это получается: Водолей мыслит нестандартно и умеет впечатлить окружающих своими поступками и идеями.