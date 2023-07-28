3 знака Зодиака, которые не обижаются даже на самые жестокие слова

Идеальных романтических отношений не бывает (если они, конечно, не придуманы голливудскими сценаристами). Рано или поздно один из партнеров сделает то, что второй воспримет не с умилением и радостью, а с раздражением. При этом не каждый решится озвучить свое мнение вслух, опасаясь резкой реакции в ответ. Астрологи назвали три знака зодиака, представители которых совершенно не боятся замечаний от второй половинки. Напротив, они убеждены, что честный, без прикрас, разговор поможет паре стать лучше.

Близнецы

Легкий нрав Близнецов - настоящий подарок для их партнера. Представители воздушной стихии, кажется, совершенно не склонны драматизировать события. Все, что у любого другого знака зодиака вызовет переживания, тревогу, волнение, для Близнецов - так, пустяки. Окружающие то и дело завидуют легкости, с которой знак относится к жизни.

Избраннику Близнецов не о чем волноваться, когда дело доходит до серьезных разговоров и “разбора полетов”.

Уроженцы этого знака внимательно выслушают (вопреки стереотипам, они блестяще умеют это делать), зададут уточняющие вопросы и не просто пообещают поработать над собой, а действительно это сделают.

Рак

Рак слывет в гороскопе ранимой натурой. И все же не стоит думать, что каждое неосторожное слово в адрес представителя знака способно оскорбить его до глубины души. Он вовсе не такой хрупкий, каким иногда прикидывается в стратегических целях, панцирь-то у него ого-го какой. Поэтому Раку можно и нужно высказывать замечания.

Отношения с любимым человеком - это то, во что уроженец знака готов вкладывать все свое время и силы.

Ему важно, чтобы погода в доме всегда была стабильной и хорошей, а для этого необходимо проговаривать и обсуждать возникшие проблемы. Рак с удовольствием это сделает, не бойтесь приглашать его на откровенный разговор.

Козерог

Каким бы уверенным в себе не казался Козерог, ему свойственно сомневаться в себе. Особенно когда дело касается личным отношений - представитель земного знака убежден, что это не его стихия, а значит, он будет переживать по малейшему поводу. Задавать партнеру вопросы он постесняется, поэтому стоит взять инициативу на себя.

Козерог будет очень благодарен второй половинке, если она без обиняков скажет, каковы его недостатки.

Для него это вовсе не означает, что он - плохой, а отношения обречены на провал. Напротив, уроженец земной стихии убежден, что критика - свидетельство того, что партнерам не все равно.