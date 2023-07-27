3 знака Зодиака, которые могут обижаться на вас вечно

Каждому человеку знаком горький привкус обиды. Вот только одни быстро забывают об этом неприятном чувстве и переключаются на что-нибудь хорошее, а другие лелеют его годами. Представители последнего типа даже спустя десятилетия будут припоминать обидчику о произошедшем, чтобы тот испытывал острое чувство вины. В общении с такими людьми приходится постоянно быть начеку, чтобы не оскорбить их каким-нибудь неосторожным словом, жестом или взглядом. Рассказываем, по какими знаками зодиака появляются на свет самые ранимые и чувствительные люди.

Телец

Телец производит на окружающих впечатление человека спокойного, рассудительного, не подверженного бурным эмоциям. Однако это вовсе не означает, что он не обладает ранимой душой. Представители земного знака часто скрывают от друзей, близких и коллег свои истинные эмоции, в то время как внутри все кипит от обиды.

Чрезмерное количество отрицательных эмоций буквально подтачивает Тельца изнутри.

Он долго переваривает обиды, мысленно постоянно возвращается в неприятным моментам и обдумывает, как можно было бы ответить обидчику. Звезды рекомендуют этому знаку научиться направлять эти чувства в мирное русло.

Рак

“Ах так!” - оскорбленно думает Рак всякий раз, когда сталкиваются с несправедливостью по отношению к себе. Даже если речь идет о каком-нибудь пустяке, водный знак запоминает это событие надолго. А после с подозрительностью относится к обидчику, не доверяет ему так же, как раньше.

Больше всего Рака обижают ситуации, когда он сделал для человека что-нибудь хорошее, а тот не отплатил той же монетой.

Сердце представителя знака наполняется обидой, он закрывает его для предателя и больше никогда не протянет ему руку помощи. Впрочем, если тот искупит вину, Рак может смягчиться.

Скорпион

У Скорпиона обида неизменно идет рука об руку с завистью. Уроженец водного знака стремится всегда и во всем быть первым. А когда кто-нибудь опережает его, становится чернее тучи и мысленно обращается к мирозданию с обвинениями в несправедливости. Ведь он так много трудился, а приз достался другому!

Перед тем как перейти дорогу Скорпиону, стоит напомнить себе о том, что этот знак невероятно мстительный.

Он обязательно найдет способ побольнее уколоть конкурента, устроить ему подлянку в самый неожиданный момент. Только совершив возмездие, представитель знака отпустит неприятное прошлое.