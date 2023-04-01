3 знака Зодиака, которые любят поесть посреди ночи: вы есть в списке?

За окном глубокая ночь, а вместо спальни тянет на кухню? Желание полакомиться чем-то вкусненьким, солененьким или остреньким гораздо сильнее, чем стремление погрузиться в объятия Морфея? Тогда, скорее всего, вы родились под одним из этих знаков - ведь, по словам астрологов, именно они обожают покушать в неурочное время, когда все остальные домочадцы видят десятый сон.

Телец

Люди, рожденные под земным знакам Тельца, любят физический комфорт - удобную одежду, мягкую мебель, и, разумеется, вкусную еду. Если уроженец знака в течение дня не потрапезничал как следует - считай, сутки прошли напрасно.

Впрочем, если Телец не побаловал себя чем-нибудь аппетитным в дневные часы, он вполне способен добраться до холодильника ночью. А что в этом такого, в самом-то деле? Дело, как говорится, житейское.

На прикроватном столике у Тельца вполне реально обнаружить пакетик из-под чипсов, фантики от конфет, бутылочку йогурта и другие вкусности. Астрологи советуют этому знаку не забывать об овощах и фруктах, которые намного полезнее шоколадок.

Близнецы

Ритм жизни Близнецов настолько непостоянен, что их постоянно кидает из режима жаворонка в режим совы. Представители воздушного знака в зависимости от жизненных обстоятельством хорошо себя чувствуют и в том, и в другом графике.

Если в течение дня у Близнецов не было возможности поесть, они обязательно воспользуются шансом наверстать упущенное ночью. Меню может быть самое разнообразное - от сковородки жареной картошечки до смузи и пучка зелени.

Астрологи советуют уроженцам этого знака почаще вспоминать понятие “правильное питание” и все, что в него входит. Понятно, что при сумасшедшем расписании времени на головку нет, но лучше исключить из меню сладкое и острое.

Рыбы

99,9% своей жизни Рыбы проводят за перевариванием своих эмоций. Они постоянно испытывают сильные чувства, а чтобы справиться с ними, заедают весь негатив всем, что только под руку попадется.

Поскольку переживания могут одолеть Рыб абсолютно в любое время суток, они отправляются на поиски съестного независимо от показателей на часах. Им даже кажется, что ночной дожор как-то уютнее и приятнее дневного.

Наутро Рыбки могут устыдиться своей слабой силы воли, но в следующий раз снова отправятся к холодильнику. Особенную слабость они питают к сладкому. Тортики, шоколад, конфеты - все это согревают душу знака и придает им физических сил.