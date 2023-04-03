3 знака Зодиака, которые дают советы, когда их об этом не просят

Представители этих знаков обожают совать нос не в свое дело.

“А я бы на твоем месте поступил так…”, - наверное, у каждого из нас есть знакомые, которые время от времени начинают фразу с этих слов. Они постоянно суют нос не в свое дело и раздают непрошенные советы налево и направо. Как общаться с такими людьми и реагировать на их ненужные наставления? Ответ на этот вопрос дали астрологи. По их наблюдениям, любители давать советы, о которых никто не просил, появляются на свет под определенными знаками зодиака.

Телец

Делиться личными или рабочими проблемами с представителями земного знака чревато потоком непрошенных советов. Телец считает своей святой обязанностью не просто поддержать собеседника, а выдать ему целую инструкцию, как вести себя в той или иной ситуации.

На самом деле, советы уроженцев этого знака очень даже дельные, единственный их минус в том, что о них не просят.

Зато если преодолеть раздражение по этому поводу и прислушаться к сказанному, можно извлечь из этого рациональное зерно.

К сожалению, Телец совершенно не умеет преподносить свои рекомендации так, чтобы они не вызывали у собеседника негативной реакции. Он делает это слишком уж резко и навязчиво, чем отбивает у собеседника желание последовать советам.

Близнецы

Когда вы изливаете душу Близнецам, не льстите себе надеждой, то этот знак детально вникнет в ваши проблемы. Представители воздушного знака выхватывают из сказанного самое основное, а дальше только ждут своей очереди, чтобы высказаться.

Как только собеседник закончит свою речь, Близнецы обрушат на него целый водопад мыслей, но они будут иметь крайне далекое отношение к сказанному. Уроженцы знака - эгоцентрики, которые примерят ситуацию на себя и вынесут вердикт.

Именно Близнецы чаще всего произносят сакраментальную фразу:

“Знаешь, как поступил бы я на твоем месте?”.

Их непрошенные советы плохи тем, что они не ставят себя на место собеседника, а судят исключительно со своей колокольни.

Козерог

Козероги убеждены, что обладают исключительным знанием человеческой психологии и богатым жизненным опытом. Поэтому они свысока смотрят на окружающих и считают себя вправе поучать их.

Как только кто-то в присутствии этого знака начинает жаловаться на неразрешимые проблемы, Козерог выразительно закатывает глаза, тяжко вздыхает и произносит:

“Сейчас я тебе все объясню…”

При этом представители земного знака могут давать действительно мудрые советы, хоть об этом никто и не просил. Другое дело, что с той подачей, которую использует Козерог, следовать им совсем не хочется.