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3 знака в августе пострадают от предательства близких

31 июля 2022 07:00
3 знака в августе пострадают от предательства близких

Астрологи выяснили, кому стоит ожидать удара в спину.

Близкие люди – это те, кому доверяешь безоговорочно, не ожидая от них подвоха. Тем больнее становится, когда хорошо знакомый человек неожиданно наносит удар в спину. Однако предупрежден – значит вооружен. Специалисты в сфере астрологии узнали, каким знакам зодиака в августе 2022 стоит опасаться предательства со стороны родственников или друзей.

Рак

Для Раков нет ничего важнее семейного очага и домочадцев. Они целиком посвящают себя близким людям и искренне считают, что те относятся к ним точно так же.

Однако небесные светила предупреждают уроженцев водного знака – погрузившись в созданную ими идиллию, Раки могут не заметить, как у них прямо под носом зреет предательство. Речь идет о второй половинке.

Стоит присмотреться к ней повнимательнее, обратить особое внимание на то, не появилось ли у партнера каких-нибудь подозрительных привычек. Например, тщательно скрывать, кто ему звонит или пишет, задерживаться допоздна на работе, уклоняться от совместного времяпровождения. Все это говорит об измене.

Скорпион

Представители водного знака – люди достаточно закрытые, они мало кого по-настоящему пускают в свою душу. Зато если кто-то завоевал расположение и уважение Скорпиона, то это навсегда. Правда, не все ценят дружбу уроженца этого знака по достоинству.

Астрологи говорят, что в августе 2022 года многим Скорпионам откроется неприглядная истина об одном из близких друзей.

Вполне вероятно, что на протяжении долгого времени этот человек был "двойным агентом" и за спиной представителя водного знака общался с его давними врагами, сообщая им подробности его жизни. Это неприятное открытие надолго выбьет Скорпиона из колеи и создаст ему множество проблем.

Водолей

Рожденные под знаком Водолея любят делиться с друзьями своими секретами и подробностями личной жизни. Звезды предостерегают уроженцев воздушного знака: в последний месяц лета лучше держать рот на замке, иначе можно попасть в крайне щекотливую ситуацию.

Например, рассказывать о своем заработке или новых отношениях уж точно не стоит – среди близких людей появился завистник, который тщательно собирает информацию о Водолее и готовится использовать ее в своих целях.

В августе он будет распускать слухи, искажая факты так, что от правды в них не останется практически ничего. Поэтому Водолеям нужно быть осторожнее.

Елена Королева
Елена Королева
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