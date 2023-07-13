3 женских имени, обладательницы которых разрушают свой брак: это выходит не специально

Отгремели свадебные фейерверки, стихли крики гостей “Горько!”, остался позади медовый месяц, и вот уже новобрачные остались один на один друг с другом. Некоторые эксперты утверждают, что после свадьбы отношения между молодыми могут ухудшиться - во-первых, необходимо время, чтобы сгладить острые углы, во-вторых, столкновение с бытовыми проблемами может способствовать плохому настроению обоих супругов. Со временем погода в доме стабилизируется, но происходит это далеко не у всех. Эксперты в сфере эзотерики назвали имена женщин, которые после свадьбы показывают свое истинное лицо и отталкивают от себя партнера.

Жанна

Обладательница этого имени очень часто совершает импульсивные поступки. Под влиянием момента Жанна способна на любую авантюру - хоть с парашютом прыгнуть, хоть предложение руки и сердца принять. Правда, довольно скоро она может горько пожалеть о содеянном.

Если семейная жизнь не соответствует представлениям Жанны (а так обычно и происходит, потому что она стремится переложить все дела и заботы на плечи супруга, мало кто это стерпит), атмосфера в семье накаляется.

Фраза “Развод и девичья фамилия!” может прозвучать из уст Жанны даже через день после свадьбы.

Марина

Это очень самоуверенная и заносчивая девушка, убежденная, что достойна самого лучшего. В желании снимать сливки нет ничего плохого, вот только Марина при этом стремится заполучить все в свои руки. Она легко очарует понравившегося парня и отведет в ЗАГС, но скоро покажет истинный характер.

Если муж Марины возвращается с работы и узнает, что женушка заказала ужин из ресторана и сама же его съела, в этом нет ничего удивительного.

Обладательница имени думает исключительно о себе, а остальные, в том числе благоверный, пусть сами о себе заботятся. Осознав это, супруг быстро подаст на развод.

Наталья

Привлекательная Наталья кажется представителям противоположного пола идеальной спутницей жизни. Внимательная, хозяйственная, ласковая - чем не мечта? Вот только после того, как все нужные штампы в паспорте будут проставлены, а обручальные кольца - надеты, Наташа резко изменится не в лучшую сторону.

Выяснится, что для того, чтобы завоевать ее благосклонность, необходимо пройти огонь, воду и медные трубы.

Наталья любит командовать, чтобы последнее слово оставалось за ней. Если супруг с ней не согласен - его проблемы. В семье начнутся споры и конфликты, рано или поздно они приведут к расставанию.