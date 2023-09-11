3 женских имени, обладательницам которых всегда везет в любви

Любовь и романтика занимают важное место в жизни каждой девушки. Любой представительнице прекрасного пола хочется чувствовать себя привлекательной, желанной, особенной… Эксперты в сфере эзотерики назвали женские имена, обладательницы которых точно будут счастливы в личной жизни - проверьте, если ли среди них ваше.

Анна

Женщина, нареченная этим именем, покоряет окружающих своей мягкостью и добротой. Анна очень отзывчива, всегда готова выслушать того, кто нуждается во внимательном собеседнике, помочь дружеским советом или делом. При этом она не позволяет окружающим садиться себе на шею, обладает непоколебимым чувством собственного достоинства.

Представители сильного пола ценят в Анне редкое сочетание женственности и внутренней силы.

Обладательница этого имени не станет устраивать драму на пустом месте, да и вообще предпочитает громким “разборам полетов” конструктивный диалог. Аня становится прекрасной женой и матерью, домочадцы и друзья души в ней не чают.

Дарья

Целеустремленная и энергичная Дарья твердо знает, чего хочет. Это яркая и уверенная в себе женщина, которой не свойственно отступать перед трудностями. Она не станет необдуманно штурмовать неприступные с виду крепости, но, поразмыслив хорошенько, обязательно найдет способ получить желаемое. Кроме того, фортуна благоволит Даше и постоянно балует ее приятными сюрпризами.

В любви обладательница этого имени также может похвастаться необыкновенным везением.

За ней всегда ходят толпы поклонников, но завоевать ее сердце сможет самый настойчивый - Дарья хочет видеть рядом с собой такую же нацеленную на результат личность, как она сама. Семейная жизнь с этой девушкой изобилует приятными сюрпризами и приключениями.

Мария

Обладательница имени Мария наделена особенной, светлой энергетикой. Это привлекательная, жизнерадостная, яркая женщина, на которую трудно не обратить внимание. Представителей противоположного пола Маша притягивает не только эффектной внешностью, но и благодаря всем перечисленным личностным качествам.

Удача всегда находится на стороне Марии.

Ей везет практически во всех сферах жизни, но особенно - в любви. Женщине, нареченной этим именем, удается встретить на своем жизненном пути человека, которого она смело может назвать своей судьбой. Мария верна своему возлюбленному, как и он ей, поэтому такая пара способна прожить вместе до самой старости.