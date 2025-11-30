3-й сезон «Магички» зайдет фанатам «Поднятия уровня» и «Кейпоп-охотниц»: «это будет отвал!», – говорят зрители, узнав причину

Сейчас первые две серии третьего сезона «Магической битвы» доступны только жителям Японии – в кино их показываются с 7 ноября вместе с рекапом арки Сибуи. Но уже вскоре и массовая публика сможет насладиться продолжением.

И вероятно, оно очень зайдет всем тем, кто владеет английским и фанатеет по «Поднятию уровня» и «Кейпоп-охотницам на демонов». Всё дело в том, что нового персонажа третьего сезона, Наою Зенина, в английском дубляже озвучивает Алан Ли.

Это тот самый актёр, чей голос знаком миллионам по ролям Мистери из «Охотниц», Кан Тэшика из «Соло Левелинга» и Джумпея Хьюги из «Баскетбола Куроко». Так что если вы запоем смотрите подобные тайтлы в оригинале, вы точно оцените сочный тембр и харизму этого актёра.

Англоязычная аудитория уже в предвкушении:

«О БОЖЕ! МИСТЕРИ???»,

«Это будет отвал!»,

«ОМГ! А еще его голосом говорит Шан Цзун (один из героев Mortal Kombat)».

А пока мировой прокат только готовится к релизу, в России первые две серии третьего сезона уже доступны в цифре. Официальной информации о кинопрокате у нас пока нет (ходят слухи о возможных показах с 13 декабря, но это не подтверждено).

Так что пока остается ждать официального анонса. Но в любом случае 3-й сезон не за горами – он начнет выходить уже в январе. для Японии это будет 8-е число, а для зрителей из России – 7-е января (18.25 по Москве).

