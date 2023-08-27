3 тысячи раз сыграл женщину: этот актер годами скрывался за гримом, о чем не все догадывались

Многим актерам-мужчинам на протяжении своей карьеры приходилось не раз примерять женские образы. Но далеко не каждый может похвастаться тем, что подобных ролей у него было около трех тысяч. Именно столько раз перевоплощался для юмористической программы «Городок» Юрий Стоянов. Об этом артист рассказал в интервью YouTube-каналу «ОХ».

По признанию самого актера, он никогда не испытывал особой любви к тому, чтобы играть женщин.

Но просто воспринимал эту необходимость как часть своей профессии, как это было, например, во времена Шекспира. Тогда женщин тоже не допускали до сцены, и героинь всегда играли мужчины. Этим и успокаивал себя Юрий Стоянов, когда ради нового персонажа ему приходилось надевать колготки, парики, красить ногти и ресницы или использовать другие типично женские аксессуары или дефилировать в туфлях на каблуке.