3 свежих сериала с оценкой 7.2+, на которых я залипла: теперь советую и вам – все серии уже вышли, так что можно глянуть залпом

3 свежих сериала с оценкой 7.2+, на которых я залипла: теперь советую и вам – все серии уже вышли, так что можно глянуть залпом

21 января 2026 18:07
3 свежих сериала с оценкой 7.2+, на которых я залипла: теперь советую и вам – все серии уже вышли, так что можно глянуть залпом

Никаких больше длительных ожиданий ради одного-единственного эпизода.

Бывает же, что хочется начать хайповый сериал и не ждать при этом новых серий неделями? Лично я это желание очень понимаю, а потому составила для вас мини-подборку из свеженьких, но полностью вышедших проектов, которые уже успела сама оценить.

Один из них вышел в конце декабря 2025-го, а два других – в январе 2026-го, так что еще не успели приесться и какое-то время точно будут на слуху. А еще подборка угодит любителям разных жанров: тут и хит от создателя «Во все тяжкие», и напряженный детектив, и дорама.

У всех неплохие рейтинги, а динамика сюжетов, как я уже сказала, проверена на личном опыте. Ну что, поехали?

«Из многих»

Рейтинг Кинопоиска: 7.5 | Рейтинг IMDb: 8.0

3 свежих сериала с оценкой 7.2+, на которых я залипла: теперь советую и вам – все серии уже вышли, так что можно глянуть залпом

Открыть подборку хочется именно этим сериалом от режиссера «Во все тяжкие». Проект, о котором под конец 2025-го говорили на каждом углу, завершился в декабре, и теперь его можно глянуть от и до.

Честно гвооря, это самый иделаьный вариант, ведь сериал и правда затягивает – глянула бы за ночь, но, увы, у меня сон всегда побеждает, хотя смотреть и правда очень интересно. По сюжету мир захватывает неизвестный вирус, который всех вокруг делает счастливыми.

Но главная героиня Кэрол почему-то не заражается. Зрителю предстоит увидеть, как она будет пытаться решить эту проблему. Проект круто цепляет тем, что ты сначала сочувствуешь героине, потом она начинает бесить, а потом... ну, обойдемся без спойлеров.

Просто скажем, что тут всего 9 серий, так что осилите вы быстро, а впечатлений хватит надолго.

«Его и ее»

Рейтинг Кинопоиска: 7.3 | Рейтинг IMDb: 7.2

3 свежих сериала с оценкой 7.2+, на которых я залипла: теперь советую и вам – все серии уже вышли, так что можно глянуть залпом

Тележурналистка Анна Эндрюс, стремясь вернуть свою карьеру, берётся за репортаж об убийстве в родном городе. Расследование приводит её к встрече с детективом Джеком Харпером – её бывшим мужем. Теперь некогда супруги вынуждены работать над одним делом, относясь друг к другу с подозрением и конкурируя в поиске истины.

Это просто рядовой хороший детектив, который поможет отключить мозг после работы и перезагрузиться. Мне лично понравилась химия между главными героями, так что несмотря на некоторые нюансы сценария, сериал все-таки рекомендую. Как минимум, за актерскую игру и вполне увлекательный сюжет.

«Можно ли перевести любовь»

Рейтинг Кинопоиска: 8.3 | Рейтинг IMDb: 8.2

3 свежих сериала с оценкой 7.2+, на которых я залипла: теперь советую и вам – все серии уже вышли, так что можно глянуть залпом

А на десерт у нас дорама, в который профессиональный переводчик Хо-чжин, владеющий несколькими языками, начинает работать с известной актрисой Ча Му-хи. Их сотрудничество превращается в череду разговоров, где каждый говорит на своем «языке любви», постоянно сталкиваясь с недопониманием. И вот героям предстоит найти общий язык, чтобы выразить свои чувства.

В целом это типичный корейский ромком, но настолько душевный, что поставить ниже восьмерки рука не поднимается. И отзывы других зрителей не дадут соврать:

«Герои прелестные, их отношения развиваются постепенно. Сюжет, картинка, живописные виды, игра актёров – всё это сделано на высшем уровне, так что глаз не оторвать. Приятного просмотра!)))»,

«Я посмотрела 1 серию и выключила – как-то я отвыкла от этого милого корейского телевидения. Но прям запала мне в душу эта картинка и все. В итоге на следующий день залпом посмотрела еще несколько серий»,

«Дораму рекомендую к просмотру. Это светлая и добрая история о любви и не только. В целом жизненная, иногда грустная, иногда смешная, иногда неловкая и странная. Но в то же время очень динамичная и яркая новинка».

Ранее мы писали: Искала сериал, чтобы отключиться после работы — не ожидала, что так втянусь: 3 проекта от Prime Video, которые помогут дожить до выходных

Фото: Кадры из сериалов «Из многих», «Его и ее», «Можно ли перевести любовь»
Ольга Назарова
Ольга Назарова
