3 свежих российских триллера мне не стыдно посоветовать друзьям: №2 до боли напомнил культовый «Я плюю на ваши могилы»

А №1 вообще короткометражка, но мне запомнилась сильнее многих полных метров.

Российские триллеры выходят нерегулярно, часто тонут между сказками и военными драмами, но за последние пару лет появилось несколько проектов, которые запросто можно рекомендовать близким и не очень людям. Причем даже без снисходительных оговорок из разряда «ну это же наше, давайте простим!».

Первый – короткометражный «Попутчик» (2024). Слабовидящая девушка просит случайного знакомого проводить её через лес до дома бабушки. Казалось бы, камерная история, но напряжение сгущается с каждой минутой.

Ноябрьская сырость, пустая трасса, тревожная тишина и харизматичный Денис Прытков делают этот мини-триллер куда сильнее многих полнометражных работ.

Второй – «Трофей» (2025). Романтическая поездка в Карелию превращается в охоту на человека.

Да, параллели с культовым «Я плюю на ваши могилы» и чуть менее культовой «Выжившей» считываются моментально: изолированная природа, насилие, игра на выживание, но фильм делает ставку не только на жесткость, а на психологию травмы.

Ангелина Пахомова проходит путь от уязвимости к ярости более чем убедительно.

Третий – «Голосовой помощник». Пятеро друзей оказываются заперты в коттедже с системой ИИ, которая заставляет их признаваться в грехах прошлого.

Смесь разговорной драмы, детектива и ловушек в духе «Пилы» работает неровно, но финальный акт действительно разгоняется и дарит тот уровень адреналина, которого и ждешь от ни на что особо не претендующего триллера с налетом Sci-Fi.

