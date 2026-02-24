Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Крик 7» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи 3 свежих российских триллера мне не стыдно посоветовать друзьям: №2 до боли напомнил культовый «Я плюю на ваши могилы»

3 свежих российских триллера мне не стыдно посоветовать друзьям: №2 до боли напомнил культовый «Я плюю на ваши могилы»

24 февраля 2026 08:56
3 свежих российских триллера мне не стыдно посоветовать друзьям: №2 до боли напомнил культовый «Я плюю на ваши могилы»

А №1 вообще короткометражка, но мне запомнилась сильнее многих полных метров.

Российские триллеры выходят нерегулярно, часто тонут между сказками и военными драмами, но за последние пару лет появилось несколько проектов, которые запросто можно рекомендовать близким и не очень людям. Причем даже без снисходительных оговорок из разряда «ну это же наше, давайте простим!».

Первый – короткометражный «Попутчик» (2024). Слабовидящая девушка просит случайного знакомого проводить её через лес до дома бабушки. Казалось бы, камерная история, но напряжение сгущается с каждой минутой.

3 свежих российских триллера мне не стыдно посоветовать друзьям: №2 до боли напомнил культовый «Я плюю на ваши могилы»

Ноябрьская сырость, пустая трасса, тревожная тишина и харизматичный Денис Прытков делают этот мини-триллер куда сильнее многих полнометражных работ.

Второй – «Трофей» (2025). Романтическая поездка в Карелию превращается в охоту на человека.

Да, параллели с культовым «Я плюю на ваши могилы» и чуть менее культовой «Выжившей» считываются моментально: изолированная природа, насилие, игра на выживание, но фильм делает ставку не только на жесткость, а на психологию травмы.

3 свежих российских триллера мне не стыдно посоветовать друзьям: №2 до боли напомнил культовый «Я плюю на ваши могилы»

Ангелина Пахомова проходит путь от уязвимости к ярости более чем убедительно.

Третий – «Голосовой помощник». Пятеро друзей оказываются заперты в коттедже с системой ИИ, которая заставляет их признаваться в грехах прошлого.

Смесь разговорной драмы, детектива и ловушек в духе «Пилы» работает неровно, но финальный акт действительно разгоняется и дарит тот уровень адреналина, которого и ждешь от ни на что особо не претендующего триллера с налетом Sci-Fi.

3 свежих российских триллера мне не стыдно посоветовать друзьям: №2 до боли напомнил культовый «Я плюю на ваши могилы»

Ранее мы писали: На Западе исковеркали смысл русского «Интерстеллара» – неудивительно, что на IMDb всего 6.7: «Черт-те что» и сбоку бантик

Фото: Кадр из фильма «Я плюю на ваши могилы» (2010) и других фильмов
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Скандального «Мастера и Маргариту» признали одним из лучших российских фильмов всех времен: а «Брата» в топ-10 не ищите Скандального «Мастера и Маргариту» признали одним из лучших российских фильмов всех времен: а «Брата» в топ-10 не ищите Читать дальше 3 марта 2026
Мотивируют встать с дивана: 5 спортивных драм родом из России — от них кровь кипит в жилах Мотивируют встать с дивана: 5 спортивных драм родом из России — от них кровь кипит в жилах Читать дальше 1 марта 2026
Русскую версию «Реквиема по мечте» зрителям горько пересматривать даже почти 10 лет спустя: «Порше, олигархи, секс и мечты» Русскую версию «Реквиема по мечте» зрителям горько пересматривать даже почти 10 лет спустя: «Порше, олигархи, секс и мечты» Читать дальше 4 марта 2026
Будет ли «Чебурашка 3»: обе части собрали свыше 6 млрд – а вот что известно о продолжении Будет ли «Чебурашка 3»: обе части собрали свыше 6 млрд – а вот что известно о продолжении Читать дальше 4 марта 2026
5 крутых сериалов о фигурном катании и закулисье спорта: свежая российская драма «На льду» тоже тут – не пропустите 5 крутых сериалов о фигурном катании и закулисье спорта: свежая российская драма «На льду» тоже тут – не пропустите Читать дальше 4 марта 2026
«Меня помоями облили в зале»: Майков разнес до основания скандальный шедевр Балабанова о маньяке «Меня помоями облили в зале»: Майков разнес до основания скандальный шедевр Балабанова о маньяке Читать дальше 4 марта 2026
На нее ходили все, но не смотрел никто: российская короткометражка с позорными 4,8/10 собрала в прокате больше «Аватара 3» На нее ходили все, но не смотрел никто: российская короткометражка с позорными 4,8/10 собрала в прокате больше «Аватара 3» Читать дальше 4 марта 2026
«Чебурашка» в сделку не входил: россияне выбрали 3 главных советских мульта – выше только звезды «Чебурашка» в сделку не входил: россияне выбрали 3 главных советских мульта – выше только звезды Читать дальше 4 марта 2026
Михалков отказался от проката в США, но не «испоганил» шедевр с Меньшиковым: культурно послал Костнера с его критикой Михалков отказался от проката в США, но не «испоганил» шедевр с Меньшиковым: культурно послал Костнера с его критикой Читать дальше 3 марта 2026
Вслед за «Сказкой о царе Салтане»: когда в России выйдет фильм «Царевна-лягушка 2» Вслед за «Сказкой о царе Салтане»: когда в России выйдет фильм «Царевна-лягушка 2» Читать дальше 3 марта 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше