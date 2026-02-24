Оповещения от Киноафиши
3 свежих российских мини-сериала без единой слабой серии: осилил за пару вечеров и понял, откуда рейтинг 7.8+

24 февраля 2026 15:13
Самый длинный из проектов отнимет у вас 8 часов свободного времени, зато самый короткий – меньше четырех.

Иногда хочется истории, которая не растянута на пять сезонов и не выдыхается к середине. Чтобы включил вечером – и через пару дней уже финальные титры. За последние пару лет вышло несколько мини-сериалов, которые еще не успели приесться и держат планку от первой до последней серии.

1. «По зову сердца» (4 серии, 228 минут)

Тяжелый, почти камерный рассказ о московских ополченцах октября 1941-го. Без героического глянца – с растерянностью, страхом, спорами в семьях.

Зрители не зря пишут, что «По зову сердца» оказался, «скорее, тяжелым для просмотра», а первая серия кажется затянутой, зато точно передает атмосферу первых дней войны.

Заводские рабочие и гуманитарии, минимальная подготовка и дорога в сторону фронта без иллюзий – четыре серии пролетели на одном дыхании и оставили на душе неприятный, но важный осадок.

2. «Виноделы» (8 серий, 384 минуты)

Полная смена тона – теплая драмеди о двух семьях, делящих винодельню. Эстет-винодел и челябинский шашлычник вынуждены стать партнерами, хотя один считает вино искусством, а другой – «кислятиной».

Искры летят регулярно, но за юмором – разговор о наследии, упрямстве и умении договариваться. Сериал легкий, наивный, но очень душевный.

3. «Игры» (8 серий, 480 минут)

СССР конца 1970-х и подготовка к Олимпиаде-80. Политика, бойкоты, интриги оргкомитета и личные амбиции. Проект масштабный, с вниманием к деталям эпохи и ощущением надвигающегося события мирового уровня.

Спорт здесь, как и в реальности, переплетается с закулисной борьбой, а потому ставки растут от серии к серии.

Все три проекта разные по настроению, но объединяет их одно – цельная история без провальных эпизодов-филлеров. Отсюда и приличные 7.8+ на КП.

Ранее мы писали: Эти 3 свежих детектива из России посмотрела залпом за выходные: теперь советую их всем друзьям – никто не пожалел

Фото: Кадр из сериала «По зову сердца»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
