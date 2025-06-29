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3 сезону «Поднятия уровня» придется «забить» на канон: 5 изменений по сравнению с манхвой сделают аниме только лучше

29 июня 2025 21:30
3 сезону «Поднятия уровня» придется «забить» на канон: 5 изменений по сравнению с манхвой сделают аниме только лучше

Фанатам качественного экшена — привет, любителям «чтоб все как в оригинале» — соболезнуем.

После ошеломительного успеха первых двух сезонов «Поднятия уровня в одиночку» фанаты возлагают на третий сезон едва ли не самые большие надежды. И у студии A-1 Pictures есть все шансы оправдать их — если они осмелятся слегка «сломать» канон. Почему это не предательство первоисточника, а способ выжать максимум эпика — расскажем ниже.

Все пять предложенных изменений собраны по версии портала CBR, и с ними сложно не согласиться.

1. Послание Мин Бёнгю должно быть другим

Во втором сезоне аниме уже осторожно отошло от манхвы. Там Мин Бёнгю после гибели умудрился «достучаться» до Чжин-Ву с просьбой спасти Чха Хэин — в оригинале такого не было. Эта мистика напрямую влияет на «двойное подземелье» и предупреждение, которое Бёнгю должен передать через Чха Хэин. Если оставить все как есть, получится сюжетная дыра: зачем передавать послание, если ты и так умеешь «шептать из могилы»?

3 сезону «Поднятия уровня» придется «забить» на канон: 5 изменений по сравнению с манхвой сделают аниме только лучше

Логично исправить этот момент в третьем сезоне и подстроить диалог под новый контекст.

2. Орки Красного Клинка — кто они такие на самом деле?

Фанаты спорят до сих пор: кто сильнее — Великие Орки Красного Клинка или Высшие Орки из арки ранга А? Манхва сама себя запутала — где-то говорится одно, где-то другое. В третьем сезоне аниме может разрубить этот гордиев узел раз и навсегда: четко прописать, кто круче, и зачем Гроктар вообще пришел к Джин-А в школу.

Это не фан-сервис — это важная часть «пауэрскейлинга» Чжин-Ву. Пусть студия не боится прописать иерархию орков — хуже точно не будет.

3 сезону «Поднятия уровня» придется «забить» на канон: 5 изменений по сравнению с манхвой сделают аниме только лучше

3. Чжин-Ву не должен морозиться с просьбой Чжина

В манхве Чжин-Ву отказал Ю Мёнхану, отцу Чжина, когда тот просил спасти жену с помощью Эликсира Жизни. Это выглядело холодно: Чжин-Ву сам чуть не потерял мать, а тут вдруг стал жадничать. В аниме образ Чжин-Ву все же больше геройский — он без раздумий спасает Чха Хэин, с которой тогда едва был знаком. Логично, если он не станет строить из себя равнодушного и сразу поможет другу семьи.

Пусть сцену, где он пробирается в больницу с Эликсиром, оставят, но мотивацию стоит переписать.

3 сезону «Поднятия уровня» придется «забить» на канон: 5 изменений по сравнению с манхвой сделают аниме только лучше

4. Битву с Томасом Андре нужно растянуть

Чжин-Ву против Томаса Андре — одна из лучших драк во всей истории «Поднятия уровня». В манхве она и так была яркой, но по версии CBR, аниме обязано выжать из нее максимум. Вспомним бой с Королем Муравьев — ведь именно там сериал показал, что может быть божественным экшеном. Бой с Томасом должен переплюнуть этот уровень. Добавьте больше хронометража, больше разрушений, больше ломающих землю ударов — фанаты оценят.

5. Чжиган-лимон — мальчишка симпатичный

Лю Чжиган — любимец зрителей, хотя в манхве его не особо раскрыли. Даже в арке гигантов сцена, где он убивает одного из титанов, осталась за кадром. Зато в аниме уже добавили, как он разносит муравьев из Чеджу — значит, есть шанс продолжить линию. Дайте нам Чжигана против гиганта на экране! Это и красиво, и добавит интриги перед его встречей с Чжин-Ву на международной конференции гильдий.

3 сезону «Поднятия уровня» придется «забить» на канон: 5 изменений по сравнению с манхвой сделают аниме только лучше

С этими изменениями третий сезон «Поднятия уровня» может стать самостоятельным эталоном эпичного аниме. Пускай пуристы будут ворчать — зато все остальные получат зрелище, ради которого и включают Crunchyroll. Осталось только дождаться, когда студия решит, что пора возвращаться.

Ранее мы писали: «Кей-поповый» мир победил: у свежего аниме Netflix про корейских айдолов рейтинг даже выше, чем у «Поднятия уровня» — да и рисовка круче

Фото: Кадр из аниме «Поднятие уровня в одиночку»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
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