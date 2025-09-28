«3 сезон “Соло Прокачки” может не выйти никогда»: Aniplex нашла замену «Поднятию уровня» — девочки-самураи вместо Сон Джин-ву

«Обещанного три года ждут», — мудро скажете вы. Только вот продолжения тайтла до сих пор никто не обещал.

Поклонникам «Поднятия уровня в одиночку» остается лишь рисовать в головах кадры третьего сезона, ведь Aniplex, словно нарочно, решила сыграть на нервах. На свежем Aniplex Online Fest зрители ждали трейлер с Сон Джин-ву, а получили… презентацию совершенно нового аниме от той же студии.

И не абы какого аниме, а оригинального проекта под названием «Inherit the Winds» — «Наследие ветров».

Причем Aniplex возилась с этим тайтлом целых пять лет. Неудивительно: без манги или ранобэ под рукой каждая минута разработки — риск. Действие перенесёт зрителя в Киото конца периода Эдо, где молодой солдат с амнезией оказывается втянут в дела синсэнгуми.

Атмосфера самурайских заговоров, драма и поиск себя вместо фарма монстров и теневых солдат.

Режиссёром заявлен Томохиро Кавамура («Гамба в 3D»), сценарий пишет Ютака Наруи. За анимацию отвечают студии Drive и Live2D Creative Studio — им Aniplex доверила работу не случайно. Да, громких имён в команде нет, но ставка явно серьёзная.

Что до судьбы самой «Соло Прокачки» — официального анонса нет. На фестивале не прозвучало даже намёка, и фанаты в панике.

«3 сезон “Соло-прокачки может не выйти никогда, но у Aniplex уже есть замена», — подливает масла в огонь Gamerant.

Впрочем, аналитики уверены: проект слишком популярен, чтобы его похоронить. В ходу прогнозы на 2027–2028 годы, но конкретики пока ноль. Так что Сон Джин-ву задерживается, а место в эфире занимает «Наследите ветров».

Ранее мы писали: Зашел в портал и пропал: наконец выяснится, что случилось с отцом Сон Джин-Ву из «Поднятия уровня»