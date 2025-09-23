3 сезон «Поднятия уровня» почти наверняка будет хуже предыдущих: зато выпустят без задержек

От Sony появилось две новости: плохая и хорошая.

Фанаты «Поднятие уровня в одиночку» ждали новостей о третьем сезоне, и они пришли от самих создателей нашумевшего аниме. Правда, рядом красовались тезисы, которые не внушают оптимизма.

Отчет Sony

В свежем корпоративном отчёте Sony прямо указано: компания намерена «усилить искусственный интеллект» в производстве аниме и игр. На бумаге это звучит как благо — меньше ручной рутины, быстрее выпуск серий.

Это значит, что 3 сезон «Поднятия уровня» может выйти раньше, чем ожидалось. Но есть и обратная сторона — ускорение идёт за счёт генеративных технологий.

В документе Sony подчёркивает: уже сейчас система машинного обучения расставляет субтитры и автоматически синхронизирует губы героев под озвучку. В играх вроде Spider-Man 2 ИИ автоматически накатывал титры на разных языках.

В аниме процесс только усиливается: спецвыпуск «Близнецы Хинахима» в 2025 году показал, как алгоритм корректирует до 90 % кадров. Продюсеры называют это «помощью аниматорам», но критики видят угрозу: стирается та самая ручная уникальность, из-за которой японская анимация стала феноменом.

Sony в восторге от «Поднятия уровня»

Аниме об охотнике Сон Джин-Ву настолько взлетело в Японии и во всем мире, что Sony, владеющая Crunchyroll и Aniplex, уже выпустило по нему отдельную игру. Также права продали Netflix, те делают игровой сериал по мотивам.

«Благодаря таким популярным проектам мы стремимся и дальше развивать интеллектуальную собственность, помогать авторам раскрывать свой творческий потенциал и поддерживать интерес в фан-сообществе», — говорится в отчёте.

Студия делает ставку на скорость и глобальный охват: спрос к истории Сон Джин-Ву и другим тайтлам колоссален, студии не справляются. Для боссов ИИ станет инструментом для «повышения производительности».

Это значит, что «Соло-прокачка» и другие горячие франшизы будут разрабатывать быстрее. Вопрос лишь в том, не будем ли мы, поклонники истории об охотниках, наблюдать за деградацией качества. Сюжет, диалоги и рисовку — все это можно доверить ИИ прямо сейчас. И мы видели, насколько дегенеративно может выглядеть подобный контент.

Учитывая, что история Джин-Ву и так не обладает философской глубиной, Sony играет с огнем.

Хорошая новость тут в том, что ждать новых серий, возможно, придётся меньше. Плохая, что благодаря ИИ запускается конвейер по штамповке аниме.

