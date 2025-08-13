Меню
3 сезон «Монолога фармацевта» остался без одной из лучших героинь: зрители уже в ярости — а авторы тайтла подлили масла в огонь

13 августа 2025 07:00
Удивительно, что фанаты еще не открыли петицию с требованием реткона.

До третьего сезона «Монолога фармацевта» еще долгие месяцы, а то и годы, но уже известно, что тайтл стартует с серьезной потерей. Шисуй — она же наложница Лоулань — не вернется. Для многих зрителей это та самая героиня, с которой Маомо образовывала одну из лучших дуэтных связок в сериале: тонкий юмор, искра в диалогах, редкая нежность на фоне дворцовых интриг.

В финале второго сезона ее уход выглядел как трагедия — но с подвохом. Сериал честно показал: она выжила. А вот романы, на которых строится аниме, в пятой книге просто отпускают… Шисуй из истории. Она сбегает из дворца, считается мертвой для всех, кроме зрителя — и больше не появляется.

Недавно официальный арт с Anime Expo подлил масла в огонь ностальгии: Маомо улыбается, а Шисуй тянется к ней в объятиях. Кадр, которого фанаты уже не дождутся в сюжете. Для многих это тихое, но болезненное «прощай» дружбе, которая была душой и сердцем ранних арок.

Зрители негодуют: потеря Шисуй — это минус не только яркой героини, но и баланса. Ее изящество и сдержанная стойкость контрастировали с прагматичной, колкой Маомо, создавая особое напряжение и тепло одновременно.

Да, сценаристу, возможно, так проще держать темп и фокус, но третьему сезону теперь придется жить без одного из самых живых и любимых персонажей.

Шисуй ушла, но, судя по реакции фандома, забыть ее будет невозможно.

Фото: Кадр из аниме «Монолог фармацевта»
Алексей Плеткин
