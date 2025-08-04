3 сезон «Дома дракона» можно не смотреть после откровений Рейниры: наплевала на Мартина с высокой колокольни

Когда сам Джордж Мартин против, а шоу продолжается — это уже абсурдная ситуация. Вокруг «Дома дракона» снова развивается скандал: актриса Эмма Д’Арси, исполнительница роли Рейниры Таргариен, открыто поддержала отклонения от оригинальной книги — несмотря на резкое недовольство создателя книжной вселенной.

Что сказала Д’Арси

В интервью Awards Radar Д’Арси заявила, что сериал продолжит идти своим путём, даже если это путь вразрез с «Пламенем и кровью». По её словам, исторические документы субъективны (книга подается именно в качестве книги истории Семи Королевств), а сериал должен дать зрителю контекст.

Более того, она прямо сказала: к книгам Мартина возвращаться не собираются до самого финала шоу. То есть не только сюжет, но и дух первоисточника отходит на второй план.

Мартин против

Создатель «Игры престолов» уже не раз высказался резко. В посте на своём блоге (позже удалённом) он предупреждал: такие вольности уже однажды разрушили финал культового сериала.

Он прямо намекнул, что изменения второго сезона «Дома дракона» подрывают логику развития конфликта, а к третьему сезону ситуация может стать необратимой. Его не просто не услышали — его проигнорировали.

Что нас ждёт в третьем сезоне

По словам инсайдеров, продолжится трансформация образов Рейниры и Алисенты. Линии персонажей станут драматичнее, но претерпят большие изменения. Будут новые сцены, которых нет в книге, и, возможно, иные развязки ключевых событий.

Всё это уже было: сценаристы «Игры престолов» однажды начали вольничать с сюжетом, лишь опираясь на подсказки писателя — и сериал скатился. Теперь HBO снова делает ставку на зрелищность, а не на источник.

И Д’Арси — лицо этого противостояния, она лояльна к HBO, а на Мартина плевать хотела, о чем сказала публично, так что скандал уже разгорелся. И на кону будущее проекта, ведь второй сезон приняли просто ужасно, люди писали, что это худшее, что могли снять по книгам культового писателя.

Удалили и забыли: одну из главных ошибок «Игры престолов» «Дом дракона» рискует повторить уже в третьем сезоне.