3 самых токсичных знака Зодиака: лучше обходить стороной

Слово “токсичный” сегодня можно встретить буквально повсюду. Родители, партнеры, коллеги - при неблагоприятном стечении обстоятельств токсиком может оказаться кто угодно. По наблюдениям астрологов, чаще всего токсичное поведение характерно для представителей трех знаков зодиака. Они не упустят возможности уколоть собеседника побольнее и насладиться его реакцией.

Дева

“Новая прическа? Тебе она совсем не к лицу”, “В этом костюме только мусор выносить, но уж никак не на работу приходить”, “А ты точно университет оканчивал? Что-то не верится”, - эти и подобные фразочки можно услышать от Девы на каждом шагу. Представители земной стихии как будто не могут вести диалог без токсичных подколок и сомнительных комплиментов.

При этом чаще всего достается именно близким людям Девы.

Родственники, друзья, любимый человек страдают от бесконечного потока критики в свой адрес. Также представителям этого знака сложно проявлять заботу и внимание. Вместо того чтобы поддержать и утешить, Дева выльет на беднягу целый ушат нравоучений.

Скорпион

Нет в гороскопе более опасного знака, чем Скорпион. Его представители не упустят случая ужалить кого-нибудь, потому что такова их природа, от нее не уйдешь. При этом тяжесть нанесенных травм может варьироваться - от “легкого” (в представлении Скорпиона, конечно же) язвительного комментария до полного и беспощадного разбора полетов.

Водиться с уроженцем этого знака - себе дороже.

Не стоит думать, будто дружба с ним способна оградить от посягательств. Скорпиону только дай повод - он и близкого человека укусит без лишних размышлений, потому что подвернулся под руку в недобрый час. Вокруг представителя этого знака лучше ходить на цыпочках, чтобы не потревожить и не пробудить древнее зло.

Рыбы

Вот уж кого сложно заподозрить в токсичности, так это Рыбок. Они же такие милые, славные, трогательные… Стоп. Вот тут-то собака и зарыта. Представители водного знака без устали паразитируют на жалости. У них в запасе всегда имеется слезная история, призванная растрогать окружающих и заставить их окружить бедную Рыбку заботой.

Ради чужого внимания уроженцы этого знака могут пуститься на хитроумные манипуляции.

Как только они замечают, что человек эмоционально отдалился, как сразу же придумывают повод вернуть его обратно. Будь воля Рыб, они бы ни за что не делились “своими” людьми, а владели ими единолично.