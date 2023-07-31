3 самых скрытных Зодиака: никто никогда не знает, что у них на уме

Свои скелеты в шкафу есть у каждого человека - вопрос лишь в их количестве. Тайны на то есть тайны, чтобы не делиться ими с каждым встречным, однако некоторые люди постоянно что-то скрывают от окружающих. Никто точно не знает, что творится у них на уме и в жизни, они виртуозно уходят от расспросов и говорят загадками. По наблюдениям астрологов, чаще всего такие “темные лошадки” появляются на свет под тремя знаками зодиака.

Весы

Представители воздушной стихии - настоящие мастера ускользать от тем, которые им не нравятся. Весы относятся к той категории людей, которые предпочитают скрывать свою личную жизнь от посторонних глаз, делиться самым сокровенным лишь с доверенными лицами. Очень часто одногруппники или коллеги не знают о них ровным счетом ничего.

При этом Весы держатся очень дружелюбно и располагающе.

При первой встрече кажется, что они с радостью станут обсуждать с вами все на свете, но скоро выяснится: представители этого знака мастерски обозначают личные границы и не позволят их нарушить никому. Весы пробуждают любопытство у окружающих, но вряд ли вам удастся его утолить.

Водолей

Один из самых загадочных знаков в гороскопе - Водолей. Представители воздушной стихии стремятся создать себе определенный имидж в глазах окружающих, поэтому без сожаления “ретушируют” свой образ и скрывают недостатки. Больше всего на свете уроженцы знака боятся, что их разоблачат, поэтому прикладывают много усилий для поддержания имиджа.

Водолей ненавидит, когда его ошибки и промахи становятся достоянием общественности.

Поэтому тщательно прячет их от посторонних глаз. В общении с представителями этого знака люди зачастую ловят себя на мысли, что при всем желании не могут полностью ему доверять, ведь неизвестно, какие тайны Водолей скрывает.

Рыбы

Рыбы просто не любят, когда к ним приковано чье-то внимание. Уроженцы водного знака делятся своими тайнами только с теми, кто кажется им заслуживающим доверия - а уж по каким критериям они проводят “кастинг” на роль доверенного лица, известно только им самим. С остальными людьми Рыбы держат дистанцию.

В определенных обстоятельствах представители этого знака могут разоткровенничаться, но только ровно до той черты, которую обозначат сами.

Не стоит засыпать их чересчур личными вопросами и пытаться развести на ответы, даже миролюбивых Рыб это способно вывести из себя.