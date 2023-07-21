3 самых правильных знака Зодиака: живут по совести

На солнце можно найти пятна, на совести этих знаков – нет.

Далеко не каждый человек может похвастаться дисциплинированностью, внимательностью, пунктуальностью и другими “правильными” качествами. Более того, некоторые убеждены, что эти черты характера свойственны занудам и “ботаникам”. На самом деле это вовсе не так. Люди, которые наделены такими свойствами, нарасхват у окружающих. Из них получаются прекрасные друзья, которым можно доверять, и ответственные работники. Рассказываем, под какими знаками зодиака появляются на свет самые сознательные мужчины и женщины.

Телец

Представители земной стихии - не из тех, кто станет действовать под влиянием импульса. Телец всегда продумывает каждое действие, взвешивает все “за” и “против”, прежде чем вынести окончательный вердикт.

Вот так дотошно он относится как к работе, так и личной жизни - второй половинке бывает сложно привыкнуть к такому ответственному отношению.

Если Телец пообещал что-то сделать - будьте уверены, исполнит точно в срок. Уроженец этого знака очень трепетно относится к своей репутации, для него любое промедление или промах - пятно позора до конца дней. Принципиальность - вот еще одно качество, которое выделяет земной знак на общем фоне.

Дева

Жизнь по расписанию - это то, что приводит в ужас множество людей. Но только не тех, кто появился на свет под знаком Девы. Представители земной стихии любят, когда все разложено по полочкам, в жизни нет хаоса и недосказанности. Им важно четко представлять, что ждет их завтра, через месяц или целый год.

Люди, рожденные под этим созвездием, не позволяют лениться не только своему телу, но и душе.

Дева старается бороться со своими “вредными” качествами и культивировать в себе “правильные”. В каком-то смысле для нее это соревнование с самой собой - однажды превратиться в лучшую версию себя.

Козерог

Сложно найти более ответственный знак зодиака, чем Козерог. Его представителям свойственна эта черта не только в работе, но и в личной жизни. Они никогда не подводят людей, которым что-то пообещали, да и в принципе стараются не брать на себя тех обязательств, которые не смогут выполнить.

Козерог - очень чуткий и трепетный друг, родственник, партнер.

Он готов сдувать пылинки со своей второй половинки - едва ли не в буквальном смысле слова. Даже если близкий человек повел себя с уроженцем знака некрасиво, он не станет устраивать истерику, а спокойно разберется в причинах произошедшего.