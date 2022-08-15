3 самых красивых мужчины Зодиака: ни одна женщина не устоит

Есть люди, которые придерживаются мнения, что внешность для мужчины – не главное. Однако многочисленные опросы подтверждают, что представительниц прекрасного пола привлекают ухоженные, харизматичные, стильные джентльмены. Не каждому давно выглядеть так, чтобы женщины влюблялись с первого взгляда. По мнению астрологов, от природы похвастаться привлекательной внешностью могут мужчины лишь трех знаков зодиака.

Весы

Представители этого воздушного знака – настоящие эстеты. Они любят, когда их окружают красивые, гармонично сочетающиеся между собой вещи. Сами Весы тоже выглядят как произведение искусства – они стильно одеваются и следят за собой, их невозможно встретить в грязной помятой рубашке и с неопрятно торчащими в разные стороны волосами. Однако впечатление, которое производят на дам мужчины этого знака, было бы другим, если бы Весы от рождения не были наделены привлекательной мужественной внешностью и сногсшибательной харизмой.

Они покоряют представительниц слабого пола не только внешним видом, но и умом, и эрудированностью.

Лев

Мужчины, появившиеся на свет под знаком Льва, тщательно следят за собой. Впрочем, им от рождения даны выразительные и привлекательные для женщин черты лица, атлетически сложенная фигура – представителям огненного знака остается лишь выгодно демонстрировать то, что дано им от природы. Особый шарм Львам придает уверенность, которая сквозит в каждом их жесте, в каждом движении и взгляде. Уроженцы знака уверены в том, что являются "королями мира", и никто, взглянув на них, не посмеет оспорить это утверждение.

Львы выбирают для себя все самое лучшее, изысканно и модно одеваются, покупают дорогие гаджеты, которые лишь подчеркивают их высокий статус.

Близнецы

Под знаком Близнецов рождаются мужчины, о которых говорят: "С годами он становится только лучше, как хорошее вино". Уже в молодом возрасте представители воздушного знака, яркие, харизматичные, спортивные, с легкостью покоряют женские сердца. А в дальнейшем, став старше, солиднее и искушеннее, Близнецы и вовсе превращаются в объект мечтаний каждой женщины. Кроме того, уроженцы знака обладают хорошим вкусом и всегда выглядят как с иголочки.