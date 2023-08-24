3 самых капризных мужчины по знаку Зодиака: они хуже маленьких детей

Маленькие дети убеждены, что мир вращается исключительно вокруг них - такова особенность их психики. Со временем, конечно, малыши понимают, что не являются пупами земли, но до того, как наступит этот момент, требуют от окружающих внимания и подчинения. Некоторые люди несут эту черту с собой во взрослую жизнь; им хочется, чтобы кто-то выполнял их капризы и решал все проблемы, как когда-то делали мама и папа. Общаться с инфантильным человеком нелегко, а уж строить отношения - тем более. Эксперты рассказали, под какими знаками зодиака появляются самые капризные мужчины - их избранницам стоит хорошенько подумать, прежде чем сказать "да".

Овен

В детстве мужчина-Овен был тем еще непоседой и капризулей. Глядя на повзрослевшего представителя огненного знака, порой кажется, что с тех пор он ничуть не изменился - все такой же эгоистичный, упрямый и требовательный, и неважно, касается дело рабочих или личных взаимоотношений.

Особенно, конечно, достается избраннице Овна.

Ей приходится сталкиваться с его капризами в режиме 24/7, искать варианты решения возникших проблем и компромиссы. Угодить представителю огненного знака очень сложно, и только поистине любящая женщина сможет найти к нему подход.

Рак

Чувствительные представители водного знака способны в два счета вывести из себя кого угодно. Мужчина-Рак крайне болезненно воспринимает любую критику в свой адрес - достаточно одного неосторожного словечка, и нахмуренные брови, трагичный взгляд и тяжелые вздохи вам обеспечены.

Мужчина, рожденный под этим водным знаком, любит преувеличивать, в том числе собственные ощущения.

Испытав легкую обиду, он будет утверждать, что его еще никто и никогда не ранил так больно. Партнерше Рака приходится проявить невиданные чудеса дипломатии, чтобы вернуть в дом мир и покой.

Рыбы

Жизнь и фантазии тесно переплетаются в сознании Рыб. Мужчины, рожденные под этим знаком, наделены богатым воображением, которое в минуты ссор и конфликтов рисует слишком яркие картинки. Достаточно избраннице опоздать на пять минут, как Рыбы уже в красках представляют себе измену и соперника.

Убедить представителя водного знака в том, что его фантазии не имеют ничего общего с действительностью - задачка не из легких.

Мужчина-Рыбы еще долго будет напоминать своей возлюбленной, как сильно ему пришлось из-за нее пореживать, сколько нервных клеток было безвозвратно утрачено.