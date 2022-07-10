3 самых бесстыжих знака Зодиака: им все равно, что про них подумают

Кто же в зодиакальном круге действительно без комплексов?

Выйти из дома в футболке с провокационной надписью и гордо дефилировать в ней по городу? Начать петь и танцевать в непредназначенных для этого местах – например, в метро? Забраться в уличный фонтан и с удовольствием искупаться в нем на глазах у всех прохожих? Для некоторых людей без комплексов совершить эти и другие, возможно даже более необычные и рискованные поступки – проще простого. Астрологи утверждают, что отсутствие стеснительности и стыда чаще всего встречается у трех знаков зодиака. Рассказываем, о ком идет речь.

Стрелец

Первое место в рейтинге самых раскованных знаков зодиака занимает Стрелец. Причем их бесстыдство может быть как со знаком "минус", так и со знаком "плюс" – все зависит от каждой конкретной ситуации. Так, например, уроженцы огненного знака не стесняются говорить все, что думают, даже если их слова причиняют окружающим заметный дискомфорт или неудобство.

Кроме того, Стрельцы – гедонисты до мозга костей и тяготеют ко всевозможным удовольствиям.

Они обожают вкусно и дорого поесть, окружают себя дорогими роскошными вещами, а также живут в том ритме, в котором удобно им – и пусть весь мир подождет!

Водолей

Люди, появившиеся на свет под знаком Водолея, всегда имеют свою уникальную точку зрения по каждому вопросу. Они настоящие новаторы, уследить за полетом мысли которых не представляется возможным. Уроженцы воздушного знака не боятся высказывать свое мнение и отстаивают его с упорством, которому можно просто позавидовать.

Спорить при этом с Водолеями попросту бесполезно – это будет лишь напрасная трата времени.

Дети воздушной стихии не станут слушать никаких аргументов, а продолжат следовать по своему неповторимому пути. Вставать у них на пути – себе дороже.

Овен

Наконец, тройку самых бесстыжих знаков зодиака замыкает еще один представитель огненной стихии – Овен. Он отличается напористостью, против которой бессильны любые приемы и аргументы.

Если уроженец этого знака вбил что-то себе в голову, переубеждать его или пытаться остановить бесполезно – отодвинет плечом и продолжит свой путь.

Кроме того, Овны обожают доминировать и не постесняются приложить все усилия, чтобы получить желанную власть. Чувство стыда или сожаления представителям знака поистине незнакомо – даже совершив плохой поступок, Овны ни за что не признают свою вину.