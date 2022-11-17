3 самых абсурдных запрета для Кейт Миддлтон: их объяснили, но звучит нелепо

Жизнь в королевской семье полна странных запретов. Супруге принца Уильяма Кейт Миддлтон постоянно приходится загонять себя в рамки протокола, предписывающего абсурдные правила.

Герцогине, как и другим членам монаршей семьи, нельзя играть в «Монополию». Запрет создала сама Елизавета II. По словам принца Эндрю, в процессе игры они становятся жестокими из-за неуемного азарта. Чтобы не терять свое лицо, им пришлось навсегда исключить «Монополию».

Миддлтон нельзя есть морепродукты. В черный список попали мидии и устрицы. Секрет запрета прост: при неправильном хранении морские гады становятся ядовитыми. Королевская семья не может позволить себе подобные риски. Так что это просто техника безопасности, а не экономия.

Никто из членов семьи не имел права есть после того, как королева закончила трапезу. И неважно, успел ли человек справиться со своей порцией или нет. Всем приходилось подстраиваться под график королевы или доедать пищу после трапезы где-то в темном углу. Возможно, при короле Карле III ситуация изменится.

Вы могли пропустить: