3 самых абсурдных райдера звезд, от которых глаза лезут на лоб

Неужели стейк из фламинго и черные презервативы помогают исполнителям справляться со стрессом.

О капризах звезд давно ходят легенды. Одни требования (брокколи и цыпленок для Игги Попа или зеленый чай для Константина Хабенского) выглядят максимально адекватными. Другие заставляют организаторов пожать плечами и спросить себя: «А нам точно нужен этот концерт?

Райдер поп-дивы Бейонсе включает алюминиевые трубочки для воды стоимостью почти 1000 долларов, теплую гримерку с постоянно поддерживаемой температурой в 25.5 °C — ни больше, ни меньше. А еще певица просит заменить ободок унитаза.

Главный «Холостяк» отечественной поп-музыки не отягощает свой райдер причудливыми просьбами. Егор Крид просит лишь, чтобы помещение было пригодно для расслабленного отдыха. Однако, по данным Cosmopolitan, в списке требований певца как-то фигурировали презервативы черного цвета.

Исполнительница Anna Asti последним пунктом включила в свой вишлист стейк из фламинго и салат из игуаны. Позже артистка признавалась, что тем самым хотела проверить организаторов на внимательность.