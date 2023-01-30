3 самых абсурдных ошибки в «Бригаде», которые уже не исправить (фото)

Оплошности съемочная группа «Бригады» начала допускать с первой серии. На дворе 1989 год, а Белый, Космос, Фил и Пчела приносят друг другу клятву верности и дружбы. В этом эпизоде можно увидеть стадион «Лужники» с куполом, хотя он появился только после реконструкции — спустя 8 лет.

Невольное путешествие во времени продолжается в третьей серии «Бригады». Мать Космоса в сердцах бросает его отцу, что он вот-вот ограбит Центробанк, хотя ЦБ появится в нашей стране только через год, а до этого он назывался Госбанк.

В седьмой серии действие разворачивается осенью 1993 года. В стране разгар кризиса, Белый успевает слетать в США, после чего оказывается в Бутырке, Оля рожает ему сына. В сцене с убийством Фархада — друга Белого — ненадолго появляется «ГАЗель». Однако первый такой полуторатонный грузовик сошел с конвейера Горьковского автомобильного завода лишь в июле 1994 года.