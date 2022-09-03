3 самые красивые женщины по знаку зодиака: ни один мужчина не устоит

“Ах, какое блаженство знать, что я совершенство, знать, что я идеал”, - строчки из этого киношлягера мечтает напевать каждая женщина, глядя на себя в зеркало. Однако далеко не каждой суждено завоевывать мужчин одним лишь взмахом ресниц и собирать коллекцию покоренных сердец. Астрологи считают, что женская привлекательность во многом обусловлена датой рождения - представительницы некоторых знаков могут похвастаться особой красотой. Рассказываем, кто же вошел в тройку самых притягательных дам по гороскопу.

Лев

Главной обольстительницей по знаку зодиака, безусловно, является Львица. Женщины, рожденные под этим огненным знаком, с юности отличаются неповторимым шармом - а как только осознают свою привлекательность, беззастенчиво начинают этим пользоваться.

Львице достаточно томно взглянуть на мужчину, чтобы тот сию же минуту захотел бросить к ее ногам весь мир.

Представительницы этого знака тщательно следят за собой и умеют подчеркнуть свою природную красоту с помощью макияжа и одежды. Впрочем, даже в мешке из-под картошки эти женщины будут выглядеть так же ослепительно, как в люксовом наряде.

Рыбы

Девушки, появившиеся на свет под знаком Рыб, само олицетворение женственности. Они выглядят как хрупкий цветочек, который настоящему мужчине хочется беречь от жестокого мира и всячески баловать. Собственно, обычно так и происходит - очаровательная Рыбка без всякого труда находит себе защитника и опору, выходит замуж и живет припеваючи.

Все свободное время уроженки водного знака тратят на себя любимых - ходят в салоны красоты и по бутикам, чтобы всегда выглядеть как с обложки глянцевого журнала.

И, надо сказать, внешности женщин-Рыб может позавидовать любая топ-модель.

Скорпион

Представительницы этого знака - настоящие femme fatale, роковые женщины, встреча с которыми способна перевернуть судьбу мужчины. В прошлые столетия за любовь таких дам сражались на турнирах и дуэлях.

Барышни-Скорпионы порой и сами были бы рады чуть меньше выделяться на фоне других представительниц гороскопа, однако от природного обаяния им никак не избавиться и не приглушить его.

При этом Скорпионша может вовсе и не обладать правильными чертами лица, но окружающие все равно будут сходить по ней с ума и добиваться благосклонности. Так уж предначертано звездами.