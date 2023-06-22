3 русских выражения никогда не поймут иностранцы: будете хохотать, узнав причину

Русский язык по праву считается одним из самых сложных в мире. Многие иностранцы остаются очарованы речью своих соседей и пытаются выучить русский, однако даже спустя годы практики некоторые выражения вызывают у них лишь недоумение.

Так, фраза «льет как из ведра», означающая сильный дождь, совсем не понятна гостям из-за границы. В английском языке есть собственный эквивалент «дождь из кошек и собак», но российский вариант устоявшегося выражения, несмотря на свою простоту, кажется им нелогичной нелепостью.

Такая же судьба и у фразы «кататься как сыр в масле». Пошло знаменитое выражение, которым описывают успешную жизнь, еще из Древней Руси. В то время было принято складывать куски сыра в бочки со сливочным маслом, чтобы те хранились как можно больше. Но за границей никто так не делал, поэтому известное выражение остается непонятым для иностранцев.

Не догадываются жители других стран и о том, почему отличающихся поведением или внешностью людей в России принято называть «белыми воронами». В английском языке такую публику называют «черными овцами», поэтому российская версия приводит к недопониманию.