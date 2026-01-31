3 российских сериала с оценкой 7.3+, которые можно посмотреть целиком: собрали 3 разных жанра – от легкой комедии до детектива

Знакомо чувство, когда хочется начать новый сериал, но нет сил ждать выхода серий по одной в неделю? Идеальный вариант – уже готовый проект, который можно посмотреть целиком, не прерывая удовольствия.

Мы собрали три таких сериала. Их сюжеты достаточно сильны, чтобы зацепить с первых минут, а целые сезоны уже ждут своего зрителя. От исторической комедии до напряженного триллера – здесь каждый найдет что-то под свое настроение.

«Купцы и дети»

Рейтинг Кинопоиска: 7.4

Москва, 1910 год. Купеческая семья Намолиных готовится к приезду сына-студента из Петербурга, мечтая о его блестящем будущем. Но их ждёт шок: наследник бросил университет, увлёкся революционными идеями и привёз с собой странную пару — «жену» Лизу и её мужа.

Консервативному отцу предстоит не только спасти сына от дурного влияния, но и перевоспитать его, пока не стало слишком поздно. Лёгкий юмор и исторический антураж в одном флаконе.

«Минута тишины»

Рейтинг Кинопоиска: 7.3

Российский бизнесмен Валерий Королёв прилетает на Ближний Восток для сделки и попадает в мощное землетрясение. Его спасает группа МЧС, в составе которой — психолог Маша, пытающаяся сбежать от личной драмы.

Королёв выживает, но теряет память, а местные спецслужбы подозревают его в убийстве шейха. Теперь Маше и её таинственному подопечному придётся бежать, скрываться и искать правду в чужой опасной стране.

«Арбатские тайны»

Рейтинг Кинопоиска: 8.2

Таня, выросшая в детдоме, приезжает в Москву к отцу — известному академику Викентию Рябинскому, который не знал о её существовании. В дороге у неё крадут единственную память о погибшей матери — фамильную брошь, оказавшуюся редкой драгоценностью, за которой начинается охота.

Пока Таня пытается вписаться в новую семью, где её появление вызывает неоднозначную реакцию, прошлое напоминает о себе криминальными тайнами.