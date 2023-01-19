3 пугающих мифа о пластических операциях, которые развенчал хирург

Пластическая хирургия породила множество стереотипов, в которые верят женщины. Однако опытный доктор Виталий Тимошенко в интервью каналу Life развеял одни из самых распространенных мифов.

Например, хирургу постоянно приходится успокаивать девушек и объяснять им, что пластика не испортит их красивые внешние особенности. Многие пациентки опасаются увидеть в зеркале не свою молодую копию, а совершенно другого человека. Но это всего лишь предрассудок.

Другим заблуждением взрослых женщин являются мысли о том, что в погоне за молодостью их лица будут перетянутыми. Врач рассказал, что сегодня такой результат просто невозможен, поскольку оборудование и техника операций заметно усовершенствовались.

Еще одним мифом стала уверенность пациенток в невозможности пластики во время жаркого сезона. Многим кажется, что летом любое хирургическое вмешательство может обернуться осложнениями. Но Тимошенко уверил, что операции в это время года абсолютно безопасны.