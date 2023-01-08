3 противных знака Зодиака, которые отталкивают от себя людей

Каждый из нас обладает индивидуальным набором качеств, которые и составляют основу нашей личности. Некоторые из этих черт - положительные, они притягивают к нам окружающих, способствуют успеху в карьере и личной жизни. Другие, напротив, кажутся на редкость противными и ничего, кроме отвращения, не вызывают. Порой негативные качества настолько сильно выходят на первый план, что затмевают собой все достоинства. Астрологи назвали три знака зодиака, недостатки которых раз и навсегда отталкивают от них людей. Быть может, обнаружив себя в этом списке, им стоит хорошенько задуматься и поработать над собой?

Дева

Люди, рожденные под земным знаком Девы, кого угодно выведут из себя своим педантизмом. Помните, как в “Друзьях” Моника в разгар игры на вечеринке напоминала всем гостям, как правильно закрывать фломастер, чтобы он не высох? Точно так же ведут себя представители этого знака. Своим занудством они способны испортить любое веселье, однако если упрекнуть их в этом - смертельно обидятся. Все дело в том, что Дева действительно искренне пытается навести порядок вокруг себя, но используется для этого не самый действенные методы.

Этому знаку следует научиться относиться к жизни проще, чтобы не отталкивать от себя людей.

Скорпион

Представители водной стихии обладают непростым характером. В гороскопе за Скорпионом закрепилась репутация “серого кардинала”, таинственного и могущественного. Людей отпугивает в первую очередь внешняя холодность этого знака. Какие бы вулканы ни бушевали в душе Скорпиона, он ни за что не продемонстрирует это на людях. И неважно, кто и что думает по этому поводу. Кроме того, уроженцы этого знака - заядлые манипуляторы, достигшие в своем искусстве истинного мастерства.

Расчетливость и редкая пронырливость этого знака также не делает ему чести.

Козерог

Еще один знак зодиака, который не вызывает большой симпатии у окружающих - это Козерог. Его представители прекрасно понимают, что холодность и равнодушие отталкивают людей прочь, поэтому стараются вести себя открыто и приветливо. На самом же деле это только вызывает к Козерогу дополнительное недоверие - нет ничего более странного и неприятного, чем фальшивое поведение. Кроме того, в большинстве случаев Козероги руководствуются своей собственной выгодой - если знакомство с тем или иным человеком будет полезным, они его продолжат.