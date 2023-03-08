3 причины, почему вам снится полет: о таком вы не догадывались

Погружаясь в сон, мы как будто бы попадаем в совершенно другой мир. Он может быть прекрасным или пугающим, ярким или тусклым, запоминающимся или ускользающим сразу же после пробуждения. Ясно только одно - сновидения, как порождения нашего бессознательного, имеют под собой какую-то реальную причину. Они могут что-то поведать о характере человека, его жизни или событиях, которые в ней произойдут в будущем. Эксперты в области эзотерики рассказали, почему человеку может сниться полет - тайные смыслы оказались довольно неожиданными.

Вам необходимо отвлечься

Эксперты утверждают, что полеты во сне символизируют стремление отвлечься от рутины, ощутить свободу от земных условностей. Необходимо тщательно проанализировать ситуацию наяву и понять, что вас угнетает.

Быть может, возникли неприятности на работе или вы с партнером зашли в тупик в личных отношениях.

Причины могут быть самыми разнообразными, но посыл подобных снов един - вам хочется отдохнуть, оставить проблемы далеко позади.

Многое зависит от того, какие виды вы наблюдаете со сне. Если полет проходит над природными пейзажами, что это означает желание лучше понять самого себя. Если же внизу расстилается морская гладь, необходимо переосмыслить конкретную ситуацию.

Вам нужно реализовать себя

Еще одна причина, по которой вам снятся полеты - скрытое или подавленное желание реализовать свои таланты и способности. Ведь полет в небесах - это свобода, настолько же безграничная, как творчество.

Если вы мечтаете рисовать, лепить из глины, танцевать, да что угодно, но по каким-то причинам до сих пор не занимаетесь этим, подсознание может напоминать о ваших желаниях с помощью эффектных снов.

Кроме того, полеты могут сниться людям, которые уже начинали заниматься каким-либо делом, но после первой неудачи забросили его. Ночные грезы сигнализируют о том, что пора воспрянуть духом и попробовать еще раз.

Вам необходимо стать увереннее

В зависимости от того, на какой высоте происходит полет во сне, можно судить об эмоциональном фоне человека и его самооценке. Вполне возможно, что сновидения посылают нам импульс о необходимости менять что-то в себе.

Если вы летите на чрезмерно большой высоте, это можно расценивать как знак завышенной самооценки.

Верить в себя - нормально, но если вы переоцениваете свои способности, это чревато разочарованием и комплексами в будущем.

Низкий полет, напротив, свидетельствует о соответствующей самооценке. Также возможно, что вы не слишком уверенно чувствуете себя в определенной ситуации - стоит подумать, как укрепить веру в свои возможности.