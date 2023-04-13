3 причины, по которым всех так раздражает знак Зодиака Козерог

У Козерогов есть масса достоинств. Это очень трудолюбивый, справедливый, мудрый знак, и на этом его плюсы не исчерпываются. Но, несмотря на множество положительных качеств, представители земной стихии пользуются в гороскопе репутацией едва ли не самого раздражающего знака. Так ли это на самом деле и за какие заслуги Козероги удостоились этого статуса? Ответы на эти вопросы дали профессиональные астрологи. Они назвали три причины, по которым этот знак вызывают у окружающих сильные негативные эмоции.

Ледяное спокойствие

В любой ситуации, понятной и непонятной, Козерог сохраняет поистине буддистское спокойствие. Пока все мечутся в панике, суетятся, кричат, представитель знака с элегическим видом смотрит вдаль.

Такое поведение неимоверно раздражает тех, кто сам не может похвастаться ничем подобным.

Так и хочется схватить Козерога за лацканы пиджака и встряхнуть хорошенько, чтобы наконец продемонстрировал свои истинные эмоции. Растерянность, испуг, да что угодно, только бы снял наконец с лица ледяную маску! Хотя, быть может, окружающие просто хотели бы быть такими же невозмутимыми, но не могут и бесятся.

Своеобразное чувство юмора

Шутить в присутствии Козерога всегда как-то… неловко. Вместо того чтобы посмеяться от души, представитель этого знака воззрится на шутника с таким видом, словно тот только что выдал несусветную глупость. Под таким взглядом молоко скисает, а еще отпадает всякое желание веселиться.

Причиной всему то, что у уроженцев земного знака слишком уж своеобразное чувство юмора.

Им нравится старый добрый юмор, а иногда и изысканный, не для всех. Угодить им в этом плане невероятно сложно. Сравнив Козерога с Царевной-Несмеяной, окружающие просто больше не пытаются даже его смешить.

Отстраненность

Где бы и с кем Козерог не находился, он постоянно как будто бы пребывает в себе. Даже во время разговора по душам все время кажется, что представитель земного знака витает в своих мыслях, а на собеседника ему откровенно начхать. Безусловно, такое отношение безумно раздражает.

Выйти на контакт с представителем этого знака тоже безумно сложно.

Козерог как будто бы избегает новых знакомств и всеми силами старается их избежать. Обижаться на представителей знака не стоит - просто они не испытывают потребности в большом количестве людей вокруг.