3 причины не начинать отношения с мужчиной Львом: лучше узнать заранее

Парни, рожденные под созвездием Льва, способны покорить любую представительницу прекрасного пола. Яркие, успешные, харизматичные, они легко собирают урожаи девичьих сердец. Но встречаться и уж тем более жить вместе с “огненным” мужчиной несладко - и вот почему.

Предпочитает свободу

Как известно, кошки любят гулять сами по себе. В том числе такие крупные, как Лев. Представитель огненного знака дорожит своей независимостью больше всего на свете. Нет, это вовсе не означает, что мужчина-Лев будет требовать от второй половинки верности, а сам постоянно станет поглядывать налево. Просто ему необходимо много личного пространства.

Парни, рожденные под этим знаком, хотят, чтобы у них всегда была возможность уединиться, оказаться один на один со своими мыслями и делами.

Если избранница будет слишком интенсивно вторгаться в его личное пространство, игнорируя просьбы, Лев очень сильно разозлится. А большой и сердитый кот в доме - оно вам надо?

Возносит себя на пьедестал

Мужчине-Льву присущ здоровый эгоизм, который, будем честны, нередко превышает границы разумного. Представитель огненной стихии сосредоточен на себе любимом больше, чем на ком бы то ни было еще в этом мире. Даже обожая свою вторую половинку, он никогда не станет делать для нее то же самое, что для себя. Поэтому в отношениях с ним может возникнуть ощущение неравенства.

Действительно, Лев как будто бы ставит себя на незримый пьедестал.

Что позволено Юпитеру, то есть главе семейства, не позволено всем остальным. А еще уроженец знака наделен достаточно хрупким эго. Избраннице не стоит отпускать шутки в его адрес, особенно касающиеся его “короны” и достижений. Лев реагирует на такие реплики крайне болезненно и агрессивно.

Не прислушивается к чужому мнению

Парни, рожденные под знаком Льва, - счастливые обладатели завышенной самооценки. Не повезло всем окружающим, поскольку представители огненной стихии ни в грош не ставят чужое мнение. Придется либо смириться с мыслью, что отныне все решения в семье будет принимать Лев, либо собирать вещи и писать прощальную записку.

Спорить с мужчиной-Львом бесполезно - это лишь еще сильнее его разозлит.

Рассвирепевший уроженец знака уж точно не станет прислушиваться к чужим доводам и аргументам. Скорее уж он выставит оппонента вон. Если вторая половинка не согласна со Львом по какому-то вопросу, он просто молча сделает все по-своему.