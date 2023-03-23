3 причины не начинать отношения с мужчиной Близнецом: лучше узнать заранее

Харизма, ум, талант и привлекательность - так можно коротко охарактеризовать мужчину, рожденного под знаком Близнецов. В любой компании уроженцы воздушного знака мгновенно становятся звездами и притягивают к себе восхищенные взгляды дам и завистливые - джентльменов. Глядя на Близнецов, сложно не попасть под их чары. Любая женщина была бы рада встречаться с этим обаятельным знаком, однако необходимо помнить о том, что отношения с ним будут далеко не безоблачными. Эксперты в области астрологии выяснили, с какими трудностями приходится сталкиваться тем, кто решился закрутить роман с Близнецами.

Близнецы обожают сплетничать

Любовь к сплетням и слухам обычно считается прерогативой женщин, но парни-Близнецы также не брезгуют копанием в чужом грязном белье. Их хлебом не корми - дай перемыть кому-нибудь кости.

Благодаря своему обаянию представители воздушного знака легко втираются в доверие и выведывают секреты собеседников. Правда, хранить их Близнецы вряд ли станут, при случае выболтают кому-нибудь еще.

Женщине, решившей разделить свою жизнь с Близнецами, необходимо помнить о том, что этот знак вполне способен поделиться с друзьями и ее секретами. Не самая приятная перспектива, не так ли?

Близнецы не мечтают о серьезных отношениях

Любая девушка хотела бы, чтобы начатые отношения рано или поздно перешли на новый этап. Стали более глубокими и серьезными, ответственными и доверительными. Но мечтают ли об этом мужчины-Близнецы?

Уроженцы этого знака всячески бегут от ответственности. Их избранница может наивно полагать, что ее отношения с Близнецами вот-вот перерастут в нечто большее, с прицелом на семью, но этого не происходит.

Мужчины-Близнецы могут годами находиться в отношениях и считать, что они все равно ничего не обязаны второй половинке и могут уйти в любой момент. Нередко они так и поступают, к величайшему удивлению партнерши.

Близнецы постоянно все забывают

В жизни Близнецов происходит столько всего интересного, так много новых впечатлений обрушивается на них каждый день, что порой под их влиянием они забывают о насущных вещах.

Мужчины, рожденные под созвездием Близнецов, увлекшись чем-нибудь, запросто могут позабыть о просьбе возлюбленной купить хлеба, забрать ребенка из детсада или вынести мусор.

О важных датах в жизни пары Близнецы тоже то и дело забывают. Правда, признавать этого никак не хотят, а делают вид, что так и было задумано, они просто готовят какой-то сюрприз.