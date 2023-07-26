3 пары этих знаков Зодиака не уживутся вместе: быт превратится в кошмар

Каждая пара проходит через несколько этапов отношений. После конфетно-букетного, полного восторгов, романтики и сюрпризов, влюбленные выходят на новый, более серьезный уровень. Многие начинают жить вместе, и вот тут-то сталкиваются с первыми разочарованиями и трудностями. Он и она вспоминают о существовании бытовых проблем, которые необходимо как-то решать. Иногда на этом этапе отношения завершаются - пара никак не может прийти к согласию по поводу тех или иных домашних обязанностей. Рассказываем, какие зодиакальные союзы обречены на провал по этой причине.

Близнецы + Близнецы

Отношения в этой паре с самого начала осложняются тем, что каждый из представителей воздушного знака таит в рукаве какой-нибудь козырь. Как известно, Близнецы - знак очень двойственный, а когда оба партнера рождены под ним, запутаться в масках друг друга для них проще простого.

Оба Близнеца до поры до времени будут талантливо играть роли счастливых влюбленных.

Но как только отношения выйдут на новый, куда более серьезный этап, наконец придут в себя. Представители этого знака терпеть не могут работу по дому и будут рады переложить ее на плечи партнера… упс, а тот точно такой же.

Лев + Телец

В самом начале романа Льву и Тельцу будет казаться, что они нашли друг друга. Оба - успешные, привлекательные, харизматичные личности, они притягиваются, как магнитом. Вот только когда дело дойдет со совместной жизни, станет очевидно - огненный и земной знак совсем не пара.

Львы считают, что они по умолчанию играют в отношениях первую скрипку.

А значит, партнер должен подстраиваться под них, выполнять поручения, которые огненный знак раздает налево и направо в полной уверенности, что может это делать. Вот только Тельцу совсем не улыбается тащить на себе весь быт, в то время как Лев развлекается.

Рыбы + Рак

Водные знаки очень ранимые и чувствительные. Казалось бы, кто как не они поймут друг друга и дадут то, чего не смогли дать другие? С этими мыслями Рак и Рыбы образуют пару, и до поры до времени все будет прекрасно. Проблемы начнутся, когда представители водной стихии начнут вместе жить.

Раки очень ответственные, они с удовольствием возьмут на себя домашние хлопоты и будут тщательно следить за порядком в квартире.

В то время как творческие Рыбки сеют вокруг себя хаос. Рак приберет за ними раз, другой, а потом его терпение лопнет. Кроме того, он будет считать, что партнер не ценит его усилий, а это приносит ему сильную боль.