Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Астрал. Амулет зла» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи 3 отечественных сериала не стыдно посмотреть вместо зарубежных: у каждого оценка от 7.8 до 8.2

3 отечественных сериала не стыдно посмотреть вместо зарубежных: у каждого оценка от 7.8 до 8.2

30 января 2026 07:00
3 отечественных сериала не стыдно посмотреть вместо зарубежных: у каждого оценка от 7.8 до 8.2

Делимся с вами скрытыми жемчужинами, о которых говорят не так часто. 

Иногда самые интересные проекты остаются в тени громких премьер. Мы нашли три таких скрытых жемчужины: от криминальной комедии до острой семейной драмы. Если вам кажется, что смотреть уже нечего, то вот ваш список на вечер.

«Инспектор Гаврилов»

Рейтинг Кинопоиска: 8.2

3 отечественных сериала не стыдно посмотреть вместо зарубежных: у каждого оценка от 7.8 до 8.2

Виктор Добронравов в роли рецидивиста Саши Медного, который после неудачного ограбления сбегает на поезде. Его сосед – майор полиции Гаврилов. Сплав находчивости и отчаяния подсказывает Медному гениальный план: украсть документы и форму, сойти на ближайшей станции и представиться новым начальником полиции в захолустном городке.

Бывший бандит, всю жизнь водивший полицию за нос, теперь вынужден расследовать преступления и поддерживать порядок. Иронично, смешно и невероятно увлекательно. Каждая серия – это короткий детектив на полчаса, а сам сериал входит в топ-250 Кинопоиска.

«Дино»

Рейтинг Кинопоиска: 8.0

3 отечественных сериала не стыдно посмотреть вместо зарубежных: у каждого оценка от 7.8 до 8.2

Криминальная комедия с нотой ностальгии. Дино – легендарный рэкетир лихих 90-х, мастер по выбиванию долгов. Время прошло, и теперь он живёт отшельником где-то в глуши. Но судьба заставляет его вернуться к старому ремеслу.

Проблема в том, что на дворе 2020-е, а его фирменные методы из прошлого века уже не работают. Получается очень смешной и даже трогательный сериал о том, как человек из другого времени пытается найти своё место в новом мире.

«Семья по правилам и без»

Рейтинг Кинопоиска: 7.8

3 отечественных сериала не стыдно посмотреть вместо зарубежных: у каждого оценка от 7.8 до 8.2

Свежая семейная драма, которая вышла в конце 2024 года и потому могла пройти мимо вас. Олег и Ирина Боевы – идеальная пара и успешные миллиардеры. Но их мир рушится в один момент, когда Олег подаёт на развод.

Идеальная жизнь превращается в жестокую битву за деньги, недвижимость, детей и репутацию. Сериал отрезвляет и заставляет задуматься, а тем, кто переживал подобное, будет особенно близок. Отличная игра актёров и острый, жизненный сюжет без прикрас.

Фото: Кадры из сериалов «Инспектор Гаврилов», «Дино», «Семья по правилам и без» 
Ольга Назарова
Ольга Назарова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
В 2025-м россияне чаще всего смотрели 10 сериалов: наряду с «Игрой в кальмара» и «Поднятием уровня» – сразу 5 «наших» проектов В 2025-м россияне чаще всего смотрели 10 сериалов: наряду с «Игрой в кальмара» и «Поднятием уровня» – сразу 5 «наших» проектов Читать дальше 16 февраля 2026
Жалкая пародия на «След», убийства с Бабкиной: нашел 3 худших русских детектива в истории – так плохо, что оторваться невозможно Жалкая пародия на «След», убийства с Бабкиной: нашел 3 худших русских детектива в истории – так плохо, что оторваться невозможно Читать дальше 15 февраля 2026
«Уже невыносимо»: «Первый отдел 5» россияне смотрят на перемотке – детектив НТВ повторил главную ошибку «Невского» «Уже невыносимо»: «Первый отдел 5» россияне смотрят на перемотке – детектив НТВ повторил главную ошибку «Невского» Читать дальше 18 февраля 2026
Ретро-детектив на 7,8 балла стал находкой для фанатов «Мосгаза»: захватывающий, атмосферный и снят по реальным событиям Ретро-детектив на 7,8 балла стал находкой для фанатов «Мосгаза»: захватывающий, атмосферный и снят по реальным событиям Читать дальше 18 февраля 2026
Дождались «Первый отдел 5»? Вот вам еще и тест: покажет, кто вы из сериала – Брагин или Шибанов Дождались «Первый отдел 5»? Вот вам еще и тест: покажет, кто вы из сериала – Брагин или Шибанов Читать дальше 18 февраля 2026
Я посмотрела запоем эти 3 сериала: затянули с первой минуты – отличный вариант, чтобы разгрузиться вечером Я посмотрела запоем эти 3 сериала: затянули с первой минуты – отличный вариант, чтобы разгрузиться вечером Читать дальше 18 февраля 2026
Любимое блюдо Маши ее Медведю строго противопоказано: зато человека от него не оттащишь за уши (элементарный рецепт) Любимое блюдо Маши ее Медведю строго противопоказано: зато человека от него не оттащишь за уши (элементарный рецепт) Читать дальше 18 февраля 2026
Колесников мерз на Финском заливе до изнеможения: актеры «Первого отдела» прошли через ад — зато реализм на высоте Колесников мерз на Финском заливе до изнеможения: актеры «Первого отдела» прошли через ад — зато реализм на высоте Читать дальше 18 февраля 2026
В 5-м сезоне «Первого отдела» сократят количество серий, но есть и хорошая новость: касается 6-го сезона В 5-м сезоне «Первого отдела» сократят количество серий, но есть и хорошая новость: касается 6-го сезона Читать дальше 18 февраля 2026
Не разлей вода? Все было иначе: бурное прошлое Брагина и Шибанова тянет на целый сезон — но у приквела «Первого отдела» есть проблема Не разлей вода? Все было иначе: бурное прошлое Брагина и Шибанова тянет на целый сезон — но у приквела «Первого отдела» есть проблема Читать дальше 18 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше