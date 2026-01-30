3 отечественных сериала не стыдно посмотреть вместо зарубежных: у каждого оценка от 7.8 до 8.2

Делимся с вами скрытыми жемчужинами, о которых говорят не так часто.

Иногда самые интересные проекты остаются в тени громких премьер. Мы нашли три таких скрытых жемчужины: от криминальной комедии до острой семейной драмы. Если вам кажется, что смотреть уже нечего, то вот ваш список на вечер.

«Инспектор Гаврилов»

Рейтинг Кинопоиска: 8.2

Виктор Добронравов в роли рецидивиста Саши Медного, который после неудачного ограбления сбегает на поезде. Его сосед – майор полиции Гаврилов. Сплав находчивости и отчаяния подсказывает Медному гениальный план: украсть документы и форму, сойти на ближайшей станции и представиться новым начальником полиции в захолустном городке.

Бывший бандит, всю жизнь водивший полицию за нос, теперь вынужден расследовать преступления и поддерживать порядок. Иронично, смешно и невероятно увлекательно. Каждая серия – это короткий детектив на полчаса, а сам сериал входит в топ-250 Кинопоиска.

«Дино»

Рейтинг Кинопоиска: 8.0

Криминальная комедия с нотой ностальгии. Дино – легендарный рэкетир лихих 90-х, мастер по выбиванию долгов. Время прошло, и теперь он живёт отшельником где-то в глуши. Но судьба заставляет его вернуться к старому ремеслу.

Проблема в том, что на дворе 2020-е, а его фирменные методы из прошлого века уже не работают. Получается очень смешной и даже трогательный сериал о том, как человек из другого времени пытается найти своё место в новом мире.

«Семья по правилам и без»

Рейтинг Кинопоиска: 7.8

Свежая семейная драма, которая вышла в конце 2024 года и потому могла пройти мимо вас. Олег и Ирина Боевы – идеальная пара и успешные миллиардеры. Но их мир рушится в один момент, когда Олег подаёт на развод.

Идеальная жизнь превращается в жестокую битву за деньги, недвижимость, детей и репутацию. Сериал отрезвляет и заставляет задуматься, а тем, кто переживал подобное, будет особенно близок. Отличная игра актёров и острый, жизненный сюжет без прикрас.