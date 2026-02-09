3 остросюжетных мини-сериала на основе реальных событий: рейтинг каждого — выше 7 баллов, и неспроста

Иногда реальность создает истории, которым позавидует любой сценарист. Три этих мини-сериала, каждый с рейтингом выше 7 на «Кинопоиске», — прямое тому доказательство. Они не просто основаны на реальных событиях, а погружают зрителя в гущу громких дел, которые потрясли общество и изменили жизни героев.

«Локерби: В поисках правды» (2025, рейтинг 7.1)

С Колином Фертом в главной роли — это драма о родительском долге, переросшем в одержимость. После того как его дочь погибла во взорванном над Шотландией самолете в 1988 году, отец Джим Свайр посвятил жизнь собственному расследованию.

Сериал показывает, как личная трагедия сталкивается с политическими интересами и неповоротливой системой правосудия, заставляя человека усомниться во всем, во что он верил.

«Яблочный уксус» (2025, рейтинг 7.1)

Совсем другую, но не менее тревожную реальность исследует этот проект. Это история Белль Гибсон — девушки, которая построила карьеру гуру здорового образа жизни, солгав о победе над раком.

Сериал стал частью тренда Netflix на истории о мошенницах и мастерски показывает, как социальные сети превращаются в пространство для создания опасных иллюзий и псевдонаучных мифов.

«Убийство на ферме "Уайтхаус"» (2020, рейтинг 7.4)

Британский мини-сериал возвращает зрителей в 1985 год, к жестокому убийству семьи в Эссексе. Изначально полиция списывает все на дочь с психическим расстройством, но один детектив отказывается закрывать дело.

Картина, снятая в формате, напоминающем документальное расследование с интервью, погружает в липкий клубок лжи и семейных тайн, заставляя почувствовать себя частью следственной группы.

Каждый из этих проектов берет за основу реальный скандал или трагедию, но превращает их в захватывающее кино. Они не дают готовых ответов, а заставляют думать о природе правды, доверия и того, на что способен человек, когда система его подводит.