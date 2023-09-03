​​3 особенности россиян жутко бесят граждан Турции: вот о чем речь

Турецкие курорты считаются излюбленным местом для отдыха путешественников из России. Отпускники любят эту страну за демократичные цены на любой кошелек, европейский сервис, обилие достопримечательностей и прекрасный климат.

Казалось бы турки тоже ценят российских туристов, которые каждый год оставляют у них все свои накопления. Но есть те черты отдыхающих, которые ужасно бесят местных жителей.

Так, они не понимают россиян, которые готовы критиковать собственную родину. В Турции принято поддерживать патриотизм, а потому свою страну они хвалят буквально на каждом углу.

Претит иностранцам и русская неумеренность, причем во всем — от еды и алкоголя до развлечений. Их пугает тот факт, что туристы не могут остановиться в своем отдыхе.

Ругают русских и за неаккуратность. Турки, работающие в отелях, отмечают, что отдыхающие кидают мусор, ломают мебель и портят обстановку в номере. Они считают, что за цену путевки могут вести себя как захотят.