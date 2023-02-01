3 неожиданных способа использовать воду из-под макарон, от которых вы дар речи потеряете

Сварив пасту или макароны, многие привыкли избавляться от мутноватой воды, выливая ее в раковину. «Ни в коем случае!» — восклицают шеф-повара в кулинарных блогах. Они считают, что драгоценная жидкость, которую в гастрономических кругах называют жидким золотом, еще может пригодиться.

В оставшейся после макарон воде много богатого витаминами крахмала, который, по отзывам в Сети, очень пригодится гераням на подоконнике. Питательные вещества из макаронной субстанции, такие как калий, ускорят фотосинтез и будут способствовать росту растений. Главное — остудить воду перед поливом.

Все тот же крахмал поможет отмыть жирную посуду. Если дома отключили воду или хочется сэкономить на ее расходе, можно просто почистить макаронным отваром грязные тарелки и ложки, как это делают итальянцы с канала Pasta Grammar. Результат может удивить.

Наконец, крахмальный отвар поможет избавить кожу от жирного блеска и сделать волосы более мягкими. Чтобы привести лицо в порядок при помощи воды из макарон, сначала нужно очистить кожу (подойдет любое молочко) и распарить ее, после чего кистью нанести воду. Достаточно подержать 10 минут, чтобы кожа стала матовой. А чтобы сделать шевелюру блестящей и мягкой, воду советуют использовать как кондиционер для волос: 10-15 минут держать на голове «жидкое золото».