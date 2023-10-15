3 мужских имени, которые приносят удачу: счастливая жизнь обеспечена

Родители всегда желают своему ребенку всего самого лучшего: чтобы тот состоялся в профессии и был счастлив в личной жизни. Эксперты в области эзотерики назвали мужские имена, обладателям которых везет во всех сферах. За какое бы дело они ни взялись, фортуна будет к ним благосклонна.

Александр

Как известно, 50% успеха - это везение, а 50% - это ежедневный труд. Александр хорошо знаком с этой формулой, поэтому, хоть и рассчитывает на благосклонность судьбы, работает не покладая рук. Вероятно, Фортуне по душе такие упорные люди, поэтому она раз за разом вознаграждает обладателя имени какими-нибудь приятными “плюшками”.

В результате Саша добивается таких вершин в карьере и личной жизни, о которых остальные могут только мечтать.

Безусловно, у него много завистников, однако он не обращает на них внимания. Разве что старается не снижать планку, поскольку знает, какую радость у хейтеров вызовет малейшая его неудача. К счастью, с проблемами Александр сталкивается редко и виртуозно их разруливает.

Виктор

Разве может человек, имя которого переводится как “победитель”, быть несчастным? Глядя на Виктора, можно подумать, что сразу же после его появления на свет вокруг колыбели собрались феи и щедро наделили его везением, талантами, харизмой и привлекательностью… Иначе как еще объяснить тот факт, что у парня так много достоинств?

Впрочем, если присмотреться к обладателю имени внимательнее, становится понятно, что его успех не только послан свыше.

Виктор обладает всеми необходимыми качествами для того, чтобы выйти в число лидеров. Этот мужчина не станет сидеть и ждать, когда ему принесут все на золотом блюдечке. Как известно, под лежачий камень вода не течет, Виктор всего добивается сам.

Кирилл

“Ну разве можно быть таким идеальным?” - вздыхают люди, глядя на Кирилла. Мужчина, нареченный этим именем, действительно выглядит как картинка из дорогого глянцевого журнала: успешный, притягательный, всегда с иголочки одетый… Кажется, на его жизненном пути не возникает совершенно никаких проблем, Кирилл идет по ней, как по красной ковровой дорожке.

На самом деле, конечно, сложности у обладателя этого имени случаются.

Но Кириллу удается быстро взять ситуацию под контроль и обернуть ее в свою пользу. Карьера, любовь, финансы - во всех этих сферах мужчине несказанно везет, но он не спешит хвастаться своими достижениями и счастьем, ведь оно любит тишину.