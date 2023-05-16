3 мужских имени, чьи владельцы никогда не помогут жене по хозяйству

Распространенная точка зрения, что всю домашнюю работу должна выполнять женщина, в то время как на плечи мужчины ложатся обязанности добытчика, давно устарела. В современном обществе бытовые хлопоты принято делить между собой. Правда, не все представители сильного пола соблюдают договоренности: после работы они так и норовят поскорее занять место на диване, а по выходным уезжают к друзьям ни свет ни заря. Рассказываем, от обладателей каких мужских имен помощи по дому вовек не дождешься.

Арсений

Парни, нареченные именем Арсений, способны произвести выгодное впечатление на девушку во время конфетно-букетного периода. Красивые ухаживания, море комплиментов, цветы и подарки… Барышни тают, словно мороженое в креманке, но когда отношения переходят на новый уровень, понимают, что не все так гладко и прекрасно.

Дело в том, что Арсений совершенно не приспособлен к быту. Неудивительно будет, если он ни разу не держал в руках молоток, а пылесоса боится не меньше, чем кот.

Услышав от любимой претензии на этот счет, обладатель имени разыгрывает вселенскую обиду и торопится поскорее уйти, хлопнув напоследок дверью.

Валентин

Еще один обладатель тонкой душевной организации - Валентин. Мужчина, которого родители нарекли этим именем, в жизни не прикасался к дрели и венику, слова “ЖЭК”, “сантехника”, “ремонт” и другие вызывают у него приступ паники. Поэтому дамам, решившим связать свою жизнь с Валентином, стоит иметь в виду это обстоятельство.

Женушке придется брать на себя все домашние хлопоты.

Пожалуй, единственное, что можно доверить обладателю этого имени - покупку продуктов по списку. И то Валентин будет названивать каждые пять минут и уточнять, стоит ли покупать творог с таким сроком годности и сколько килограммов мяса брать. В общем, лучше уж сделать все самой.

Денис

Успешный бизнесмен и карьерист Денис не знает проблем с деньгами. Он вносит поистине бесценный вклад в домашний бюджет, но на этом все и заканчивается. Обладатель этого имени совершенно беспомощен в быту. Вымыть за собой посуду, смести крошки со стола, вынести мусор - для Дениса это как будто бы непосильная задача.

Его избраннице самой предстоит решить, стоит ли напрягать добытчика такими мелочами или взвалить всю домашнюю работу на себя.

С одной стороны, стоит поберечь Дениса, с другой - дом у него настолько большой, что заниматься его уборкой в одиночку практически невозможно. Быть может, стоит задуматься о домработнице?