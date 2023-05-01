3 мужчины по знаку Зодиака, которые не станут хорошими мужьями

Брак с представителями этих знаков не будет счастливым.

Какая женщина не мечтает об идеальном любовном союзе? В своих грезах девушки рисуют себе образ избранника, который будет наделен такими качествами, как доброта, верность, честность, надежность - и так далее по списку. Однако нежные и заботливые мужья никогда не получатся из представителей определенных знаков зодиака. Астрологи рассказали, под какими созвездиями рождаются мужчины, совершенно не созданные для крепких отношений и семейной жизни.

Овен

Представители огненного знака способны наобещать своей избраннице луну и звезды с неба, но как только дело дойдет до реальных поступков и доказательств своих чувств, как они сливаются.

Попросишь Овна купить хлеба к ужину - он принесет сухарики и пиво, забрать ребенка из детского сада - опоздает на целый час и вымотает все нервы.

Скандалить с уроженцем этого знака бесполезно. Для Овна ссоры - способ выпустить пар, но не повод сделать выводы и что-то исправить в собственном поведении. Чтобы пустить своей избраннице пыль в глаза, он закидает ее подарками и убедит в своей любви, но меняться не станет. Жизнь с Овном напоминает хождение по замкнутому кругу.

Близнецы

Парни, рожденные под созвездием Близнецов, способны покорить сердце любой девушки. Обаятельные, талантливые, эффектные внешне, они легко добиваются взаимности, не успеешь оглянуться, как окажешься с представителем воздушной стихии под венцом. Поначалу совместная жизнь с Близнецами покажется сказкой, но очень скоро станет ясно - финал у нее печальный.

Штамп в паспорте для представителей этого знака - вовсе не повод изменять своим холостяцким привычкам.

Близнецы не откажутся от шанса пофлиртовать с симпатичной коллегой или незнакомкой на вечеринке, умчаться с дружками в неизвестном направлении и не брать трубку, до утра зависать за компьютерными игрушками… Не каждая женщина будет рада такому супругу.

Дева

Совместная жизнь с представителем земной стихии напоминает квест “как выжить в экстремальных условиях”. Мужчина-Девы до ужаса прижимист, скуп и подозрителен.

Довольно скоро молодая жена поймет, что ее благоверный не собирается тратиться даже на новую сковородку, мол, и старая хороша, и ничего, что вся облезшая, тоже мне, ценительница эстетики нашлась.

Ладно бы парень-Дева считал только свои собственные деньги. Но он еще покушается на кошелек своей супруги, требует от нее ежедневной отчетности, сколько средств и на что она потратила. За “неправильные” покупки последует строгий выговор. Лучший вариант в этой ситуации - сбежать от того, кто перманентно выносит мозг.