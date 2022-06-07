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3 лучших черты Водолея, которые не дают покоя завистникам

7 июня 2022 07:00
3 лучших черты Водолея, которые не дают покоя завистникам

Каким полезным качествам стоит поучиться у представителей воздушного знака?

Водолеев по праву считают одним из самых необычных знаков в зодиакальном кругу. Представители воздушной стихии обладают своим собственным, уникальным взглядом на мир, не стремятся идти в ногу со всеми, а, напротив, ценят индивидуальность и свободу от предрассудков больше всего на свете. Астрологи назвали три главных качества Водолеев, которые вызывают у окружающих зависть и восхищение.

Независимость

Уроженцы воздушного знака следуют своему собственному пути – и неважно, что у них не так уж много попутчиков, а в некоторых случаях они и вовсе путешествуют по жизни в одиночку. Однако их это отнюдь не пугает, наоборот, укрепляет веру в свою правоту.

Независимость от чужого мнения – вот то качество, которым хотели бы обладать многие представители зодиакального круга, но досталось оно только Водолею.

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Ему действительно все равно, что думают окружающие; все, что имеет для него значение – личная свобода и гармония. Люди, рожденные под этим знаком, живут так, как считают нужным, не оглядываясь на общество, и это качество поистине достойно аплодисментов.

Умение черпать силы в своем внутреннем мире

В современном ритме жизни сложно сохранить буддийское спокойствие, гармонию и восстановить силы без посторонней помощи. Однако Водолею удается сделать это без труда.

Представители воздушного знака обладают настолько глубоким и многогранным внутренним миром, что для пополнения ресурсов им не нужно обращаться к психологу или часами изливать душу друзьям.

Достаточно найти немного времени для того, чтобы побыть наедине с собой и хорошенько погрузиться в самих себя, прислушаться к своему шестому чувству. После такой своеобразной медитации Водолеи становятся как новенькие и снова с головой ныряют в свои повседневные занятия.

Внимательность

Водолеи – общительные ребята, у них много знакомых и приятелей, но в свой близкий круг они пускают только избранных. Зато если человеку повезло войти к ним в доверие, он сможет в полной мере почувствовать, что же такое настоящая дружба.

Водолеи удивительно внимательны к своим друзьям, они не пропустят мимо ушей ни одну мелочь, связанную с близким человеком, а потом непременно найдут ей применение.

Например, пригласят друга на премьеру, если он обмолвился, что любит театр, или приготовят его любимое блюдо, когда пригласят в гости. Уроженцы воздушного знака активно включаются в жизнь своих друзей и всегда готовы прийти на помощь.

Елена Королева
Елена Королева
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