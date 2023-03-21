3 имени, которые испортят судьбу водным знакам Зодиака: дважды подумайте, прежде чем так называть ребенка

Астрологи рассказали, как лучше не называть Рака, Скорпиона и Рыб.

При выборе имени для ребенка важно ориентироваться не только на его благозвучность или значение, но и на знак зодиака. Ведь, по мнению астрологов, у каждого представителя зодиакального круга есть свои “счастливые” и “несчастливые” имена. Первые удачно усиливают достоинства знака и приглушают отрицательные черты, другие же действуют ровно наоборот. Астрологи рассказали, какие имена лучше не выбирать для детей, рожденных под знаком водной стихии.

Анатолий

Имя “Анатолий” в переводе с греческого означает “восход солнца”. Мужчины, нареченные этим именем, обладают мягким и немного капризным характером, поэтому выбирать его для водных знаков определенно не стоит.

Раки, Скорпионы и Рыбы сами по себе натуры очень ранимые и чувствительные.

Это имя лишь усилит негативные черты, сделает характер мальчика еще более сложным, эгоистичным, нервным.

Возможно, в детстве эти черты будут проявляться не столь очевидно - в конце концов, слезы и капризы характерны для большинства детей. Однако когда Анатолий вырастет, станет ясно, что отрицательные качества не исчезли под влиянием имени.

Александра

Астрологи в принципе не рекомендуют выбирать для представительниц водной стихии имена, производные от мужских. Ярким примером тому является имя Александра, которое переводится как “защитница”.

Ярко выраженная маскулинная энергетика, заложенная в имени, негативно скажется на характере девочки, рожденной под знаками Рака, Рыб или Скорпиона.

Возникнет внутренний конфликт нежного характера и сильного имени.

Повзрослев, под влиянием своего имени Саша будет взваливать на свои плечи неподъемный груз. Усталость и неудовлетворенность своей жизнью плавно перетекут в депрессию, выбраться из которой Александре будет сложно.

Борис

“Борющийся за славу” - такой вариант толкования имени Борис можно встретить во многих источниках. Для мужчин, рожденных под водными знаками, это имя станет тяжкой ношей, ведь по характеру они куда мягче.

Борис, появившийся на свет под знаками Скорпиона, Рыб или Рака, рискует вырасти человеком с обостренным чувством справедливости, что вроде бы неплохо, но Боря видит намеки на оскорбление даже там, где их нет.

Агрессивность, любовь к спорам и дракам - все эти качества способно привить представителю водной стихии неправильно подобранное имя. Борис постоянно будет искать ссор и скандалов, чтобы выплеснуть энергию.