3 худших клона «Игры престолов»: скопировать хит НВО пытались десятки раз, но эти сериалы справились позорнее всех

5 ноября 2025 16:11

16 ноября 2025 16:11
3 худших клона «Игры престолов»: скопировать хит НВО пытались десятки раз, но эти сериалы справились позорнее всех

Рейтинг каждого тайтла жалкие 5.8-.

После феноменального успеха «Игры престолов» каждый первый стриминг ринулся создавать свой «главный фэнтези-сериал». Но далеко не всем хватило масштаба, ума или просто таланта, чтобы скроить нечто стоящее.

Вот три хрестоматийных примера провальных клонов, которые пытались повторить успех, но стали синонимами творческого фиаско.

3 худших клона «Игры престолов»: скопировать хит НВО пытались десятки раз, но эти сериалы справились позорнее всех

1. «Палач» (The Bastard Executioner, 2015, 5.7 на КП)

Создатель «Сынов анархии» Керт Саттер решил штурмовать нишу исторических эпопей. Результат – затянутая, бесцветная драма о средневековом наемнике в Уэльсе.

Сериал умудрился соединить в себе все штампы жанра: заговоры, пророчества, псевдорелигиозный мистицизм и немыслимое количество бессмысленной жестокости.

При полном отсутствии харизматичных персонажей и внятного сюжета проект был безжалостно закрыт после первого сезона.

3 худших клона «Игры престолов»: скопировать хит НВО пытались десятки раз, но эти сериалы справились позорнее всех

2. «Аванпост» (The Outpost, 2018-2021, 5.8)

Этот сериал – наглядное пособие по тому, как низкий бюджет и слабый сценарий убивают даже самую простую идею.

Фэнтези-мир здесь напоминает декорации школьного утренника, интриги – склоки в сельском клубе, а монстры словно нарисованы десятилетним ребенком. Наследница престола, магия и восстания поданы с такой вторичностью и наивностью, что сериал вызывает скорее жалость, чем интерес.

3 худших клона «Игры престолов»: скопировать хит НВО пытались десятки раз, но эти сериалы справились позорнее всех

3. «Зимний король» (The Winter King, 2023, 5.5)

Новая болезненная попытка сделать «темного и реалистичного» Артура без рыцарского романтизма и магии.

Вместо эпичной саги о Камелоте зритель получает унылое и мрачное полотно, где скучная политика и бесконечные стычки в грязи заменяют харизму Мерлина и трагедию Ланселота.

Сериал безумно скучный и предает дух легенд, оставляя от них лишь серую, безликую кальку с «Игры престолов», лишенную души и величия.

Ранее мы писали: «Один из самых недооцененных»: этот сериал должен был стать «Игрой престолов» про пиратов – получил 8,2 на IMDb, но в массы так и не ушел

Фото: Кадр из сериала «Игра престолов» и других сериалов
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
