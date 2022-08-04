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3 грубых ляпа в «Великолепном веке», за которые историкам стыдно

4 августа 2022 10:55
3 грубых ляпа в «Великолепном веке», за которые историкам стыдно

Шоу не отличается правдоподобностью.

Создатели сериала «Великолепный век» столкнулись с критикой из-за исторических ошибок. Как оказалось, сценаристы позволили себе три серьезных неточности.

В первую очередь историки, обсуждая знаменитый проект, обращают внимание на гарем султана Сулеймана. Дело в том, что в шоу избранницы правителя живут в одном дворце с ним, но в реальной жизни это было совершенно не так. Вплоть до 1527 года повелитель и его фаворитки жили в разных дворцах, и нужную девушку просто привозили к нему.

3 грубых ляпа в «Великолепном веке», за которые историкам стыдно

Вторая ошибка также связана с личной жизнью султана Сулеймана. В сериале между ним и Роксоланой практически сразу завязываются романтические отношения, из-за которых он отрекается от других своих избранниц и даже от матери старшего сына Махидевран. На самом же деле Роксолана в течение первых семи лет не была главной наложницей султана и оставалась в тени других избранниц.

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Помимо этого, как пишет «Комсомольская правда», историки указывают и на ошибочно переданные в сериале детали окружения правителя Турции. Так, его сын Мустафа на экране красуется бородой, которую старательно отращивает. Как оказалось, в реальности такое было под строжайшим запретом. Растительностью на лице мог обладать лишь наследник, вступивший на престол. То есть при жизни султана Сулеймана его сыновья должны были тщательно бриться.

Фото: Кадр из сериала
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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