3 года откладывал этот русский Sci-Fi «на потом», теперь жалею: сюжет в лучших традициях Нолана и Стругацких

С 2023 года «Сансара» у меня лежал в списке «когда-нибудь». Чистая арифметика: оценка на «КП» ниже семерки, «хайпа» вокруг релиза почти не было, а потому тратить время на проекты с рейтингом «ниже среднего» не хотелось. Но все же любопытство победило: из 18 отзывов на «Кинопоиске» всего один – негативным. Статистика почти подозрительная. Проверил сам.

История сразу швыряет в нас «хай-концепт»: после празднования 35-летия жизнь Андрея идет вспять. Каждый новый день становится предыдущим, память о далеком прошлом стирается, а будущее известно наперед.

Чтобы вернуть нормальный ход времени, герою приходится разбираться с поступками, которые он годами предпочитал не замечать. Не глобальные катастрофы, а мелкие компромиссы, эгоизм, трусость – все, из чего обычно и складывается жизнь.

«Сансара» закончилась быстро – восемь серий по 45 минут пролетают за один длинный вечер, но почти не ощущаются как марафон.

Уже после первых серий стало ясно – сериал неровный, местами упрощенный и прямолинейный. Но при этом в нем есть редкое для отечественных проектов качество – честная попытка работать с идеей, а не просто эксплуатировать жанр.

Сериал легко считывается как философская фантастика с иронией, где рядом уживаются мотивы Нолана и интонации Стругацких («Понедельник начинается в субботу» здесь как референс).

«Сансара», однозначно, могла быть глубже и смелее, но даже в нынешнем виде она не разочаровывает и уж точно запоминается – так что не верьте рейтингу 6.8. От меня твердая восьмерка.