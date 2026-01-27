Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Малыш» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи 3 года откладывал этот русский Sci-Fi «на потом», теперь жалею: сюжет в лучших традициях Нолана и Стругацких

3 года откладывал этот русский Sci-Fi «на потом», теперь жалею: сюжет в лучших традициях Нолана и Стругацких

27 января 2026 14:44
3 года откладывал этот русский Sci-Fi «на потом», теперь жалею: сюжет в лучших традициях Нолана и Стругацких

Точно не идеальный, но явно недооцененный.

С 2023 года «Сансара» у меня лежал в списке «когда-нибудь». Чистая арифметика: оценка на «КП» ниже семерки, «хайпа» вокруг релиза почти не было, а потому тратить время на проекты с рейтингом «ниже среднего» не хотелось. Но все же любопытство победило: из 18 отзывов на «Кинопоиске» всего один – негативным. Статистика почти подозрительная. Проверил сам.

История сразу швыряет в нас «хай-концепт»: после празднования 35-летия жизнь Андрея идет вспять. Каждый новый день становится предыдущим, память о далеком прошлом стирается, а будущее известно наперед.

Чтобы вернуть нормальный ход времени, герою приходится разбираться с поступками, которые он годами предпочитал не замечать. Не глобальные катастрофы, а мелкие компромиссы, эгоизм, трусость – все, из чего обычно и складывается жизнь.

3 года откладывал этот русский Sci-Fi «на потом», теперь жалею: сюжет в лучших традициях Нолана и Стругацких

«Сансара» закончилась быстро – восемь серий по 45 минут пролетают за один длинный вечер, но почти не ощущаются как марафон.

Уже после первых серий стало ясно – сериал неровный, местами упрощенный и прямолинейный. Но при этом в нем есть редкое для отечественных проектов качество – честная попытка работать с идеей, а не просто эксплуатировать жанр.

Сериал легко считывается как философская фантастика с иронией, где рядом уживаются мотивы Нолана и интонации Стругацких («Понедельник начинается в субботу» здесь как референс).

«Сансара», однозначно, могла быть глубже и смелее, но даже в нынешнем виде она не разочаровывает и уж точно запоминается – так что не верьте рейтингу 6.8. От меня твердая восьмерка.

Фото: Кадр из сериала «Сансара»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Включил этот Sci Fi фоном и не понял, почему его считают шедевром: пересмотрел «с лупой» – уже неделю прихожу в себя Включил этот Sci Fi фоном и не понял, почему его считают шедевром: пересмотрел «с лупой» – уже неделю прихожу в себя Читать дальше 17 февраля 2026
Убийства с помощью… яиц: всеми забытый Sci-Fi 27-летней давности подарил зрителям 1 идеальный сезон и исчез навсегда Убийства с помощью… яиц: всеми забытый Sci-Fi 27-летней давности подарил зрителям 1 идеальный сезон и исчез навсегда Читать дальше 17 февраля 2026
«"Игра престолов" смотрит с завистью»: новый сериал на 10 серий стал идеальным «преемником» Вестероса – эпик и твисты на 10/10 «"Игра престолов" смотрит с завистью»: новый сериал на 10 серий стал идеальным «преемником» Вестероса – эпик и твисты на 10/10 Читать дальше 16 февраля 2026
Фома из «Невского», Вера из «Первого отдела», культовая дорама – что между ними общего? Узнаете в детективе НТВ с рейтингом 8+ Фома из «Невского», Вера из «Первого отдела», культовая дорама – что между ними общего? Узнаете в детективе НТВ с рейтингом 8+ Читать дальше 20 февраля 2026
Атмосфера скандинавская, герой русский: эти 3 российских сериала ничуть не хуже европейских нуаров – №2 будто создан для Netflix Атмосфера скандинавская, герой русский: эти 3 российских сериала ничуть не хуже европейских нуаров – №2 будто создан для Netflix Читать дальше 19 февраля 2026
Жалею, что не знала про этот британский детектив раньше: всего 7 серий, а зрители зовут «преемником Тарантино» – не зря оценка 7.9 Жалею, что не знала про этот британский детектив раньше: всего 7 серий, а зрители зовут «преемником Тарантино» – не зря оценка 7.9 Читать дальше 17 февраля 2026
Свежий мульт Sony до премьеры прозвали жалкой пародией на «Зверополис»: не верится, но он в итоге уделал «неповторимый оригинал» Свежий мульт Sony до премьеры прозвали жалкой пародией на «Зверополис»: не верится, но он в итоге уделал «неповторимый оригинал» Читать дальше 17 февраля 2026
«Я боюсь уснуть»: этот французский хоррор назвали самым страшным в истории Netflix – даже Кинг согласен, ведь похоже на «Оно» «Я боюсь уснуть»: этот французский хоррор назвали самым страшным в истории Netflix – даже Кинг согласен, ведь похоже на «Оно» Читать дальше 16 февраля 2026
Сергей Жарков, сканди-нуар и рейтинг 7.7: в едва известном детективе НТВ актер сыграл «постаревшего Шибанова» Сергей Жарков, сканди-нуар и рейтинг 7.7: в едва известном детективе НТВ актер сыграл «постаревшего Шибанова» Читать дальше 20 февраля 2026
Режиссер «Первого отдела» снял один из лучших российских военных фильмов в истории: над ним рыдают даже иностранцы Режиссер «Первого отдела» снял один из лучших российских военных фильмов в истории: над ним рыдают даже иностранцы Читать дальше 20 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше