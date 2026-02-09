3 главных трейлера с Супербоула-2026: новых «Мстителей» не дождались, зато есть Тарантино (и Спилберг!)

Оченб много Sci-Fi, очень мало супергероев.

Супербоул-2026 казался идеальным вечером, чтобы показать первый полноценный трейлер фильма «Мстители: Доктор Дум» – даже сам Дауни-младший в соцсетях заявлял, что будет следить за ивентом. Увы, фаны супергероев MCU в латексных трико остались ни с чем, но интересно было и без этого.

1. «Продолжение приключений Клиффа Бута»

Самым горячим сюрпризом стал первый ролик сиквела «Однажды в Голливуде» – «Продолжение приключений Клиффа Бута».

Netflix, Сценарий Тарантино, Дэвид Финчер в режиссерском кресле – чего еще можно желать? Брэд Питт возвращается к роли харизматичного каскадера, а сеттинг 1970-х обещает еще более мрачную историю.

2. «День разоблачения»

Стивен Спилберг возвращается к теме инопланетян.

«День разоблачения» – масштабный научно-фантастический триллер о моменте, когда человечество получает неопровержимые доказательства существования внеземной жизни.

В трейлере – нарастающая паранойя, масштабные спецэффекты и звездный состав во главе с Эмили Блант.

3. «Проект “Конец света”»

Райан Гослинг в экранизации бестселлера Энди Вейра («Марсианин»). Ученый просыпается на космическом корабле без памяти о своей миссии и должен спасти Землю.

Трейлер сделал ставку на ностальгию по научной фантастике выживания и харизме Гослинга.

Также достойные внимания ролики подъехали для «Мандалорца и Грогу», «Супергерл» и «Миньонов 3», но именно проекты Финчера-Тарантино, Спилберга и космическая одиссея Гослинга задали главный тон ивенту.